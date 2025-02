Interessados deverão comparecer à Cidade Universitária - Foto: Douglas Smmithy

Publicado 14/02/2025 13:17

Macaé - A Secretaria Adjunta de Qualificação Profissional abrirá as inscrições para 18 cursos gratuitos, ofertando um total de 660 vagas nos editais 02 e 03/2025. Os interessados deverão comparecer à Cidade Universitária, na próxima quarta-feira, das 9h às 17h, onde serão distribuídas senhas por ordem de chegada, de acordo com o curso escolhido.

O edital 02, resultado de um acordo de cooperação técnica com a Firjan e o Senai, contempla cinco cursos exclusivos para residentes de Macaé, disponibilizando 125 vagas. Esses cursos visam aprimorar as competências dos trabalhadores locais e aumentar as oportunidades de inserção no mercado de trabalho, com formações que incluem pintor industrial (técnicas de rolo e trincha), mecânico de manutenção de equipamento hidropneumático, soldador de aço carbono, caldeireiro montador e assistente de controle de qualidade. Para participar, os candidatos deverão comprovar renda per capita de até 1,5 salário-mínimo, ter 18 anos completos e possuir ensino fundamental.

Já o edital 03 oferece 535 vagas distribuídas em 13 cursos, abrangendo áreas diversas como auxiliar administrativo, recepcionista, capacitação de jovens para o mercado de trabalho, inglês básico, informática básica, organizador de eventos, cuidador infantil, recepcionista hospitalar, auxiliar de farmácia, maqueiro, saloneiro, taifeiro e eletricista predial de baixa tensão. Os interessados deverão apresentar, tanto os originais quanto as cópias, de documentos como identidade, CPF, comprovante de residência atualizado, comprovante de escolaridade e autodeclaração de baixa renda. Para os candidatos com deficiência, é imprescindível apresentar laudo médico e relatório comprobatório, conforme as normas estabelecidas no edital.

Todas as atualizações sobre o processo seletivo serão publicadas no site oficial da Prefeitura de Macaé, garantindo total transparência e acessibilidade para os cidadãos. Essa iniciativa tem como objetivo fortalecer a qualificação profissional, promovendo o desenvolvimento econômico e a empregabilidade na região.