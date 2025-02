Vagas exclusivas garantem mais acessibilidade para PcDs durante os shows do Sesc Verão 2025 - Foto: Divulgação

Publicado 15/02/2025 11:48

Macaé - A Secretaria de Mobilidade Urbana de Macaé segue garantindo acessibilidade aos frequentadores do Sesc Verão 2025, disponibilizando vagas de estacionamento exclusivas para pessoas com deficiência (PcDs). Os espaços reservados estão localizados na Rua Viña Del Mar, no bairro Cavaleiros, estrategicamente próximos ao palco para facilitar o acesso e oferecer mais conforto ao público.

Neste fim de semana, grandes atrações prometem agitar o evento: no sábado (15), a banda Paralamas do Sucesso se apresenta a partir das 21h, enquanto no domingo (16), às 20h, será a vez da banda Madame Escarlate subir ao palco.

Para utilizar as vagas especiais, os motoristas devem apresentar o cartão de estacionamento destinado a PcDs, conforme as regras vigentes. Além disso, veículos que transportam pessoas com deficiência podem optar pelo desembarque próximo ao palco, com o estacionamento sendo realizado em outro ponto do bairro.

Com essa iniciativa, a cidade reforça seu compromisso com a inclusão, garantindo que todos possam desfrutar da programação cultural com conforto e segurança. O Sesc Verão 2025 é promovido pelo Sesc-Rio em parceria com a Prefeitura de Macaé, por meio da Secretaria Adjunta de Turismo.