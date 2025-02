Praia Campista recebe programação diversificada no encerramento do Sesc Verão Esportivo - Foto: Divulgação

Publicado 14/02/2025 13:58

Macaé - A Praia Campista será palco de muita energia e diversão no último fim de semana do Sesc Verão Esportivo. Com diversas atrações, o evento oferecerá atividades para todas as idades, garantindo lazer e incentivo à prática esportiva.

A partir das 9h, a arena de lutas receberá apresentações de karatê, judô, capoeira e kickboxing. Para as crianças, a diversão continua com parede de escalada, pula-pula, skate e tobogã.

O sábado (15) começa com um aulão especial às 8h, reunindo alunas do projeto Movimente-se e participantes do Programa Cidade da Melhor Idade, já no clima de Carnaval.

Além disso, o fim de semana contará com a final do campeonato de vôlei masculino e feminino, nas categorias Open e Máster. No domingo (16), das 8h às 17h, a Arena Sol y Mar, atrás do Ginásio Poliesportivo Maurício Bittencourt, sediará o Macaé Cup de Futsal.

O Secretário de Esporte, César Maillet, destacou que eventos como esse incentivam a prática esportiva e proporcionam mais saúde e qualidade de vida para a população macaense.