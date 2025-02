Obras de pavimentação e drenagem em Macaé prometem transformar infraestrutura dos bairros - Foto: Divulgação

Publicado 15/02/2025 12:28

Macaé - A Prefeitura de Macaé remarcou para a próxima quinta-feira (20), às 18h, a apresentação da Ordem de Serviço para as obras de urbanização, pavimentação e drenagem nos bairros Campo D’Oeste e Novo Horizonte. O encontro acontecerá no Ciep 455 Municipalizado Maringá, onde a comunidade poderá conhecer os detalhes do projeto.

As intervenções, conduzidas pela Secretaria Adjunta de Obras, contemplam 21 ruas no Campo D’Oeste e 27 no Novo Horizonte, utilizando pavimento intertravado e asfalto. No Campo D’Oeste, serão 30.608,89 m² pavimentados, com 5.312 m² de rede de drenagem e 14.851,17 m² de calçadas. Já no Novo Horizonte, serão 88.010,74 m² de pavimentação, 11.817 m² de drenagem e 36.469,83 m² de calçadas.

Além disso, algumas ruas do bairro Sol Y Mar também serão beneficiadas pelas obras.