O espertinho foi levado para a 128ª DP e acabou preso por fraudeFoto: Ilustração

Publicado 16/02/2025 17:39

Macaé - A farsa não durou muito! Na noite de sábado (15), um homem procurou a 123ª DP, em Macaé, para registrar o roubo de seu Volkswagen Voyage. Segundo ele, criminosos em um Gol branco o abordaram na Avenida Industrial e levaram seu carro. Mas a história não bateu com as investigações!

Policiais do 32° BPM, com apoio da PRF e do monitoramento da cidade, não encontraram registros do veículo circulando. Pressionado, o suposto assaltado entregou a verdade: ele queria aplicar o “golpe do seguro” porque não conseguia arcar com as parcelas do financiamento. O carro estava em São João de Meriti, na casa de um amigo.

O espertinho foi levado para a 128ª DP e acabou preso por fraude.