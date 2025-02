Central do Trabalhador divulga novas oportunidades para quem busca emprego em Macaé - Foto: Rui Porto Filho

Publicado 17/02/2025 14:07 | Atualizado 17/02/2025 14:09

Macaé - A cidade de Macaé começa a semana com 434 oportunidades de emprego disponibilizadas pela Central do Trabalhador, vinculada à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda. Entre os destaques, o cargo de Analista de Suporte Técnico oferece 75 vagas, seguido por 14 oportunidades para Soldador Convencional TIG/ER. Além disso, há 10 vagas para Ajudante de Cozinha Offshore, Auxiliar de Jardineiro, Auxiliar de Manutenção Elétrica e Serviços Gerais, entre outras funções.

As oportunidades abrangem diversos níveis de escolaridade, incluindo fundamental, médio, técnico e superior. Entre as funções disponíveis estão Professor de Inglês, Espanhol e Xadrez, Educação Física, Caldeireiro, Chefe de Cozinha, Fonoaudiólogo, Eletricista, Manicure, Mecânico e Motorista, entre outras. Interessados podem acessar a lista completa de vagas no site oficial da Prefeitura.

O atendimento presencial ocorre na Central do Trabalhador, localizada no Edifício Comercial Lotus, na Avenida Nossa Senhora da Glória, 1181, Praia Campista, das 8h às 17h. Para aqueles que não encontram uma vaga alinhada ao perfil profissional, há a opção de realizar o cadastro online. O sistema também permite que empresas registrem novas oportunidades de emprego.