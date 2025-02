Agentes intensificam ações contra o Aedes aegypti em bairros de Macaé - Foto: Moisés Bruno H. Santos

Agentes intensificam ações contra o Aedes aegypti em bairros de MacaéFoto: Moisés Bruno H. Santos

Publicado 17/02/2025 10:45

Macaé - A Gerência de Vigilância Ambiental de Macaé iniciou nesta segunda-feira (17) um amplo mutirão de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya. As ações, que seguem até sexta-feira (21), incluem visitas domiciliares, aplicação de larvicida, fiscalização de pontos estratégicos e a passagem do carro fumacê em diversos bairros da cidade e na região serrana.

Os agentes de combate a endemias atuarão em Barra do Sana e Fazenda da Prata na segunda-feira (17), Frade na terça-feira (18), Cachoeiro de Macaé na quarta-feira (19), Cabeceira do Sana na quinta-feira (20) e Arraial do Sana na sexta-feira (21). Em paralelo, empresas, borracharias, ferros-velhos e órgãos públicos nos bairros Lagomar, Aeroporto, Centro e Botafogo receberão inspeções. A Vigilância Ambiental Itinerante atenderá os moradores de Boa Alegria na terça-feira (18).

O carro fumacê passará pelo bairro Novo Horizonte na terça-feira (18), às 5h, e na Imbetiba, na quinta-feira (20), às 18h. Já o controle do mosquito Culex ocorrerá em diferentes pontos dos canais Campos-Macaé e no Parque Aeroporto.

Além dessas ações, será realizado o Reconhecimento Geográfico (RG) no bairro Visconde de Araújo, um mapeamento detalhado das residências e condições sanitárias da área. No Sana, agentes farão uma pesquisa entomológica para estudar o comportamento e impacto dos insetos na região.

A população pode colaborar denunciando focos do mosquito pelo Disque Dengue (0800-022-6461), WhatsApp Aedes (22) 2772-6461 ou presencialmente na Gerência de Vigilância Ambiental, localizada na Rua Vereador Manoel Braga, 425, no Centro.