Polícia apreende drogas e prende suspeito durante patrulhamento na Favela da Linha, em MacaéFoto: Divulgação

Publicado 18/02/2025 12:09 | Atualizado 18/02/2025 12:09

Macaé - Policiais militares do 32° BPM realizavam patrulhamento na Favela da Linha, no bairro Costa do Sol, em Macaé, quando flagraram dois homens saindo de um imóvel abandonado. Ao perceberem a aproximação da viatura, os suspeitos tentaram fugir, mas um deles foi capturado pela equipe, enquanto o outro conseguiu escapar.

Durante a abordagem, os agentes encontraram com o detido uma sacola contendo 10 pinos de cocaína. Em seguida, os policiais retornaram ao local de onde os suspeitos haviam saído e localizaram mais uma sacola com 40 pinos da mesma substância.

Diante da situação, o homem foi conduzido à 123ª DP, junto com o material apreendido, onde o caso foi apresentado para os procedimentos legais.