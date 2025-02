Além de oferecer estrutura, trabalhamos em conjunto com os artistas locais para levar arte e cultura a todos, disse a secretária - Foto: Ilustração

Publicado 19/02/2025 16:44

Macaé - O CriaSana segue fortalecendo a cena cultural da Região Serrana de Macaé com uma programação diversificada e acessível. Neste sábado (22), o espaço encerra mais uma edição do projeto "Macaé com Cultura, Arte e Luz" com o show da dupla Eliezer e Maurício, às 19h, no Palco Aberto. A iniciativa, que também acontece na orla de Imbetiba e no Bar do Coco, retorna mensalmente ao distrito, consolidando o local como um verdadeiro polo artístico.

Além dos eventos do projeto, o CriaSana mantém uma agenda fixa de atividades culturais. Às segundas-feiras, das 17h às 19h, o professor Emerson Santana ministra aulas de Maracatu, uma expressão cultural afro-brasileira caracterizada por cortejos festivos, percussão marcante e figurinos elaborados. Já às terças e quartas-feiras, às 16h, ocorrem oficinas gratuitas de Palhaçaria Perna de Pau, seguidas por aulas de perna de pau às 18h, sob orientação do professor Fabiano Freitas.

As quintas-feiras são dedicadas às crianças, com oficinas de circo às 17h, proporcionando uma introdução ao universo das artes circenses. Na sexta-feira (21) e no sábado (22), das 17h às 19h, o ensaio do Bloco do Pará esquenta os tambores para a grande apresentação no domingo (23), das 16h às 18h. O tradicional Palco Aberto, que dá espaço para talentos locais, acontece aos sábados, das 12h às 17h, e aos domingos, das 12h às 16h.

Com o apoio da Secretaria de Cultura de Macaé, o CriaSana vem passando por melhorias estruturais, incluindo reparos, ampliação do acesso à internet e reorganização das normas de uso do espaço. Segundo a secretária de Cultura, Waleska Freire, a iniciativa reforça o compromisso com o desenvolvimento artístico da cidade. "O CriaSana é um ponto de cultura essencial para Macaé. Além de oferecer estrutura, trabalhamos em conjunto com os artistas locais para levar arte e cultura a todos", destacou.

