Publicado 19/02/2025 16:19

Pode preparar a fantasia e o glitter porque o Carnaval da Alegria 2025 promete ser inesquecível! Macaé vai ferver com uma programação ampliada, espalhada por oito pontos oficiais de folia, garantindo diversão para todos os gostos. O anúncio das atrações foi feito nesta quarta-feira (19) pelo prefeito Welberth Rezende, durante coletiva de imprensa ao lado da secretária de Cultura, Waleska Freire, do secretário adjunto de Turismo, Léo Anderson, e do vice-prefeito Fabiano Paschoal.



Este ano, a festa invade Cavaleiros, Imbetiba, Bar do Coco, Centro, Glicério, Sana e Bicuda Pequena, levando alegria tanto para a cidade quanto para a Região Serrana. A ideia é fortalecer a cultura local, aquecer o turismo e movimentar a economia, com um investimento de R$ 2 milhões e expectativa de público superior a 40 mil pessoas.



"Nosso Carnaval já é uma tradição e queremos que ele cresça ainda mais! A festa está sendo pensada para todo mundo, com segurança, estrutura e muitas atrações incríveis. Além de garantir a diversão da população, o evento impulsiona o comércio e coloca Macaé no mapa dos grandes carnavais do estado", destacou Welberth Rezende.

Samba, axé, marchinhas e muito mais! - A programação começa na sexta-feira (28), com Baile de Máscaras, batalha de confetes e a animação do Bloco do Benê, em Imbetiba e na Região Serrana, a partir das 18h. A folia segue forte de sábado (1º de março) a terça-feira (4), sempre a partir das 18h, com desfiles de Bois Pintadinhos e Escolas de Samba na Rua Télio Barreto, além de diversos shows espalhados pela cidade.



E para quem curte uma pegada diferente, a única atração de fora será o Bloco Sargento Pimenta, do Rio de Janeiro, que transforma clássicos dos Beatles em marchinhas, samba e maracatu. Imperdível!

