Representantes da Macaé Film Commission apresentam projeto para transformar a cidade em um polo de produção cinematográfica - Foto: Moisés Bruno H. Santos

Publicado 19/02/2025 16:53

Macaé - O caminho para transformar Macaé em um polo cinematográfico está sendo trilhado com passos concretos. Na última terça-feira (18), representantes da Macaé Film Commission se reuniram com o prefeito Welberth Rezende para apresentar o projeto “Transformando Macaé em um Polo Cinematográfico”. A proposta visa consolidar o município como um centro estratégico para produção audiovisual, impulsionando a economia e o turismo.

O encontro também contou com a presença da secretária de Cultura, Waleska Freire, do secretário de Turismo, Léo Anderson, e do secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda, Rodrigo Vianna. Durante a reunião, foram apresentados fatores que posicionam Macaé como um ambiente propício para atração de produções audiovisuais, incluindo sua localização estratégica no Estado do Rio, infraestrutura urbana e diversidade de paisagens naturais, que vão de praias a regiões serranas.

Os representantes da Macaé Film Commission destacaram os benefícios econômicos do setor audiovisual, citando o impacto positivo no PIB local, a ampliação do turismo e a geração de empregos para profissionais do setor. Produções cinematográficas podem funcionar como vitrines globais para a cidade, atraindo investimentos e fomentando a capacitação de mão de obra local.

O grupo também pontuou as vantagens para investidores privados, como visibilidade de marca, retorno financeiro e incentivo às práticas sustentáveis no setor. Como referência, foram apresentados casos de sucesso em outras regiões do país, como São Paulo, Paraty e Pernambuco, reforçando que Macaé tem capacidade para replicar e superar esses modelos, unindo infraestrutura natural e inovação tecnológica.

A Macaé Film Commission segue em fase de estruturação, buscando alianças estratégicas para concretizar a visão de tornar a cidade um dos principais polos audiovisuais do Brasil.