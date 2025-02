Bailinho de Pré-Carnaval promete agitar a Praça de Alimentação no domingo, com muitas atividades para as crianças - Foto: Divulgação

Bailinho de Pré-Carnaval promete agitar a Praça de Alimentação no domingo, com muitas atividades para as criançasFoto: Divulgação

Publicado 18/02/2025 15:16

Macaé - O Pré-Carnaval de Macaé está confirmado para os dias 22 e 23 de fevereiro, com o famoso Bloco do Plaza, oferecendo dois dias de muita animação e cultura. O evento, que tem entrada gratuita, promete atrair foliões de todas as idades com uma programação repleta de atrações musicais.

Bailinho de Pré-Carnaval promete agitar a Praça de Alimentação no domingo, com muitas atividades para as crianças Foto: Divulgação No sábado (22), o clima de samba começa às 18h com a apresentação da Bateria Explosão de Elite, da Mangueira, e do grupo macaense Samba da Vila. A combinação de ritmos e energia promete embalar o público com os tradicionais sambas de enredo da Mangueira, incluindo os campeões "Betânia" e "Marielle", além de grandes clássicos da MPB.

Eduardo Machado, organizador da Bateria da Mangueira, promete uma performance cheia de emoção, com sambas de escolas coirmãs e um repertório de MPB que ficará na memória de todos. Já Bruno Manhães Siqueira, fundador do Samba da Vila, adianta um show de samba animado com sucessos de grandes nomes do gênero, como Zeca Pagodinho, Arlindo Cruz, Beth Carvalho e Jorge Aragão.

No domingo (23), a programação continua com o Bailinho de Pré-Carnaval, voltado especialmente para o público infantil. A partir das 17h30, a Praça de Alimentação recebe um evento recheado de atividades lúdicas, como flash tattoos e distribuição de balões, além de um repertório com as tradicionais marchinhas de Carnaval. Será uma oportunidade única para as crianças e suas famílias viverem o espírito do Carnaval com muita diversão e alegria.

Bailinho de Pré-Carnaval promete agitar a Praça de Alimentação no domingo, com muitas atividades para as crianças Foto: Divulgação