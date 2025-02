Projeto de drenagem promete transformar bairros e acabar com transtornos causados pelas chuvas - Foto: Reprodução

Projeto de drenagem promete transformar bairros e acabar com transtornos causados pelas chuvasFoto: Reprodução

Publicado 21/02/2025 10:57

Macaé - Moradores de Macaé podem estar próximos de se livrar dos transtornos causados pelos alagamentos. Na noite desta quinta-feira (20), o prefeito Welberth Rezende apresentou um projeto de microdrenagem que pretende solucionar o problema enfrentado há anos por quem vive nos bairros Campo D’Oeste, Novo Horizonte e Sol y Mar. A iniciativa, considerada uma das maiores intervenções de infraestrutura da cidade, prevê a instalação de redes de drenagem, pavimentação de ruas e melhorias na mobilidade urbana.

Durante o evento, que contou com a presença do vice-prefeito, vereadores, secretários municipais e lideranças comunitárias, Welberth ressaltou a importância do projeto para garantir mais segurança e conforto aos moradores. “Essa obra é um compromisso com a população. Não dá mais para ver famílias perdendo tudo por causa da chuva. Vamos resolver esse problema de uma vez por todas”, afirmou.

O projeto prevê a implantação de sistemas de escoamento modernos, com mais de 30 mil metros quadrados de pavimentação e 5 mil metros de redes de drenagem no Campo D’Oeste, além da construção de calçadas acessíveis. A obra faz parte de um planejamento maior, que inclui ações de macrodrenagem para reduzir impactos das chuvas e prevenir novas inundações.

Para os moradores, a expectativa é grande. Muitos relatam anos de promessas não cumpridas, mas agora veem a chance real de mudança. “Já ouvimos muito discurso, mas dessa vez parece que vai sair do papel. Estamos acompanhando de perto e esperamos que tudo aconteça como foi apresentado”, disse um representante da comunidade.

Com as obras previstas para começar em breve, Macaé se prepara para uma nova fase de crescimento e desenvolvimento urbano, priorizando soluções estruturais para antigos desafios da cidade.