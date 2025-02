Parque Ecológico da Lagoa: projeto de revitalização é apresentado - Foto: Moisés Bruno H. Santos

Parque Ecológico da Lagoa: projeto de revitalização é apresentadoFoto: Moisés Bruno H. Santos

Publicado 21/02/2025 09:32

Macaé - A cidade pode ganhar um novo espaço voltado à preservação ambiental, lazer e educação ecológica. O projeto do Parque Ecológico da Lagoa foi apresentado nesta quinta-feira (20) ao prefeito Welberth Rezende, destacando uma iniciativa que une revitalização, sustentabilidade e bem-estar da população. A proposta é fruto de uma parceria entre a Prefeitura e a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), por meio do Instituto de Biodiversidade e Sustentabilidade (Nupem).



O prefeito elogiou a iniciativa e reforçou a importância do projeto dentro das prioridades do governo. "Essa obra é estratégica para a cidade, com impacto direto na qualidade de vida e na sustentabilidade. Vamos trabalhar para torná-la realidade", afirmou Welberth.



O plano inclui uma série de melhorias, como trilhas sensoriais, pistas de caminhada, passarelas, parques infantis naturalizados e espaços de educação ambiental, proporcionando integração entre comunidade e meio ambiente. A UFRJ também terá participação ativa com atividades de extensão voltadas à conscientização ecológica.



Na segunda parte da apresentação, os arquitetos da Secretaria de Obras detalharam a implantação de uma nova praça dentro do parque, além da ampliação da ciclovia em aproximadamente 3,2 km, ligando a Lagoa de Imboassica ao Mirante da Lagoa. O projeto ainda prevê áreas de contemplação para quem deseja aproveitar a paisagem e o tradicional pôr do sol.



A reunião marcou o início de uma agenda de encontros para a elaboração dos projetos básicos e executivos, necessários para a licitação da obra. O evento contou com a presença de secretários municipais, como Santiago Borges (Infraestrutura) e Felipe Bastos (Obras), além de representantes da Agência Reguladora de Saneamento Básico (Agersan) e vereadores que compõem as comissões de Urbanismo e Meio Ambiente da Câmara Municipal.



Parque Ecológico da Lagoa: projeto de revitalização é apresentado Foto: Moisés Bruno H. Santos