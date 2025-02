Reunião entre secretarias e universidades alinha estratégias para tornar Macaé referência em sustentabilidade - Foto: Divulgação

Macaé - Com o objetivo de transformar Macaé em referência em desenvolvimento sustentável e combate aos impactos climáticos, gestores da Secretaria de Ambiente e Sustentabilidade e da Secretaria Municipal Adjunta de Defesa Civil se reuniram com representantes acadêmicos. O encontro, realizado na sede da Secretaria de Ambiente, traçou diretrizes para parcerias que unam tecnologia, meio ambiente e prevenção de desastres naturais.

Essas iniciativas fazem parte da preparação do município para a terceira edição do ClimaTecBr – Clima, Tecnologias e Redução de Riscos de Desastres, evento que ocorrerá no dia 26, das 8h às 20h, na Cidade Universitária, no bairro Granja dos Cavaleiros. Com foco na integração entre ensino, pesquisa e extensão, a programação está aberta à participação de universidades como UFRJ, IFF, Uenf e FeMASS, que estão recebendo trabalhos acadêmicos.

Entre os projetos em destaque, o secretário de Ambiente e Sustentabilidade, Phelipe Salgado, ressaltou a revitalização da Lagoa de Imboassica e do Rio Macaé, a erradicação do despejo de esgoto in natura, a ampliação de áreas verdes com o programa "Macaé Mais Verde", a criação de bairros sustentáveis, além da implantação de um sistema eficiente de coleta seletiva e do controle da pegada de carbono.

No ClimaTecBr, as secretarias de Ambiente e de Defesa Civil terão um estande compartilhado para expor desafios ambientais locais e soluções propostas. “Nosso compromisso é preparar Macaé para ser não apenas a capital da energia, mas também um modelo de sustentabilidade e resiliência climática. A parceria com instituições acadêmicas é fundamental para garantir um planejamento eficaz e de longo prazo”, afirmou Phelipe Salgado.

O secretário de Defesa Civil, Joseferson de Jesus, enfatizou a necessidade de unir conhecimento científico às ações práticas. “Queremos criar um espaço para compartilhar soluções bem-sucedidas que possam ser replicadas em outras cidades, contribuindo para um futuro mais seguro e sustentável”, destacou.

**Soluções ambientais e controle de alagamentos**

A parceria entre Ambiente e Defesa Civil também visa desenvolver estratégias para mitigar alagamentos em diversas regiões do município, incluindo o plantio de árvores como forma de retenção da água da chuva. Estudos serão conduzidos pelo Laboratório de Meteorologia (Lamet) da Uenf/Macaé e pelo Curso Técnico em Meio Ambiente do IFF para monitoramento e ações preventivas.

Já a revitalização da Lagoa de Imboassica contará com estudos do Nupem, enquanto o projeto "Rio Vivo Macaé", prevendo a recuperação das nascentes e da foz do rio em um período de 20 anos, será viabilizado por recursos nacionais e internacionais, com participação de UFRJ, FeMASS, Uenf, IFF, Nupem e Lamet.