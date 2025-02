Reunião entre secretarias e autoridades define os últimos detalhes do Carnaval da Alegria 2025 - Foto: Divulgação

Publicado 21/02/2025 10:03 | Atualizado 21/02/2025 10:04

Macaé - Macaé já está no ritmo do "Carnaval da Alegria 2025", que acontece de 28 de fevereiro a 4 de março. A festa promete animar moradores e turistas com atrações musicais diversificadas, priorizando artistas locais em oito pontos de folia. Com expectativa de superar a edição anterior, o evento foi tema de reunião nesta quinta-feira (20), na Secretaria de Cultura, onde foram definidos os últimos detalhes da programação.



A secretária de Cultura, Waleska Freire, destacou que o foco da festa é garantir um Carnaval seguro, inclusivo e voltado para o resgate cultural. "Pensamos em uma programação democrática, onde todos possam participar, valorizando a cultura macaense e promovendo a alegria com segurança", afirmou.



O secretário adjunto de Turismo, Léo Anderson, reforçou que o Carnaval já é uma tradição consolidada no município e movimenta a economia local. "Macaé tem um perfil de cidade acolhedora, com um Carnaval tranquilo e seguro. A ocupação dos hotéis já está alta para o período, o que mostra o impacto positivo do evento", disse.





A segurança também será reforçada em todos os locais de folia, com atuação da Guarda Municipal, Polícia Militar e agentes do programa Segurança Presente. Os principais pontos de festa incluem Cavaleiros, Imbetiba, Centro, Costa do Sol, Bar do Coco, além dos distritos serranos de Glicério, Sana e Bicuda Pequena.



O encontro que definiu as diretrizes do evento contou com a participação de representantes das secretarias de Ordem Pública, Mobilidade Urbana, Defesa Civil, Serviços Públicos, além de autoridades da Polícia Militar e da equipe de fiscalização municipal.



A programação completa do Carnaval da Alegria 2025 pode ser conferida no site oficial da Prefeitura de Macaé.

Além da programação musical, o Carnaval 2025 também abraça a campanha "Não é Não! Respeite a Decisão", promovida pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, que combate o assédio durante a folia. A secretária de Políticas para as Mulheres, Quelen Rezende, explicou que a ação contará com distribuição de materiais educativos nos principais pontos de festa. "Nosso objetivo é conscientizar os foliões e garantir que todos possam se divertir sem medo", destacou.