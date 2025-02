Público prestigia encerramento das edições de verão do projeto Choro na Rua em Macaé - Foto: Moisés Bruno H. Santos

Público prestigia encerramento das edições de verão do projeto Choro na Rua em MacaéFoto: Moisés Bruno H. Santos

Publicado 22/02/2025 17:21 | Atualizado 22/02/2025 17:21

Macaé - O projeto “Choro na Rua Macaé” encerrou suas edições de fevereiro neste sábado (22) com um animado clima de pré-carnaval no Calçadão Rui Barbosa. A apresentação ficou por conta da Sociedade Musical Lyra dos Conspiradores, que embalou o público com marchinhas e clássicos do choro, samba e MPB.

A iniciativa, promovida pela Secretaria Municipal de Cultura, tem conquistado espaço como um resgate da música popular brasileira, reunindo moradores e visitantes em momentos de lazer ao ar livre. Devido à boa receptividade, o evento continuará em março, com edições quinzenais às sextas-feiras, sempre a partir das 17h.

A secretária de Cultura, Waleska Freire, destacou a importância do projeto para a cidade. “Foi uma celebração vibrante do nosso patrimônio musical. Agradecemos aos artistas e ao público que tornou cada encontro especial. Em março, seguimos com as sextas culturais para manter viva essa energia.”

Público prestigia encerramento das edições de verão do projeto Choro na Rua em Macaé Foto: Moisés Bruno H. Santos