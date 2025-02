Corrida Run For Fun vai reunir corredores em um percurso desafiador de seis quilômetros, que passa pela Lagoa, Praia do Pecado e Pedrinhas - Foto: Douglas Smmithy

Corrida Run For Fun vai reunir corredores em um percurso desafiador de seis quilômetros, que passa pela Lagoa, Praia do Pecado e PedrinhasFoto: Douglas Smmithy

Publicado 21/02/2025 13:46

Macaé - O esporte vai tomar conta de Macaé neste fim de semana com dois grandes eventos que prometem movimentar atletas e amantes das competições. No sábado (22), às 17h, acontece a 6ª edição da corrida Run For Fun, reunindo cerca de 300 corredores em um percurso desafiador de seis quilômetros, que passa pela Lagoa, Praia do Pecado e Pedrinhas. A competição, que já se tornou tradicional no calendário esportivo da cidade, recebe o apoio da Secretaria Municipal de Esportes e busca incentivar a prática esportiva e o bem-estar.

Enquanto isso, o futsal também será destaque com mais uma rodada da Macaé Cup Futsal, que acontece no sábado (22) e domingo (23), das 8h às 17h, na Arena Sol Y Mar. Organizado pela Liga Macaé de Futebol, o torneio reúne equipes locais e times convidados de cidades vizinhas, como Rio das Ostras e Casimiro de Abreu. Além disso, o projeto social Craque do Futuro, ligado à Secretaria Municipal de Esportes, também marca presença na competição, proporcionando oportunidade para jovens talentos do esporte.

A Macaé Cup Futsal teve início no último domingo (16) e seguirá até maio, promovendo disputas acirradas e incentivando o desenvolvimento esportivo na região. A única pausa no calendário será durante o período de Carnaval.

Com eventos que reúnem desde atletas amadores até promessas do futsal, o fim de semana esportivo em Macaé reforça a importância do incentivo ao esporte como ferramenta de inclusão e qualidade de vida.