Atletas de diversas cidades participam da Macaé Cup Futsal na Arena Sol Y Mar - Foto: Moisés Bruno H. Santos

Atletas de diversas cidades participam da Macaé Cup Futsal na Arena Sol Y MarFoto: Moisés Bruno H. Santos

Publicado 22/02/2025 17:24

Macaé - A primeira rodada da Macaé Cup Futsal agita a Arena Sol Y Mar neste fim de semana, com 38 partidas entre equipes de Macaé, Rio das Ostras, Cabo Frio, Quissamã e Campos dos Goytacazes. A competição, organizada pela Liga Macaé de Futebol, conta com 1.240 atletas, distribuídos em 25 equipes e 85 categorias, envolvendo jogadores de 8 a 16 anos. O torneio segue até maio, sempre aos finais de semana, exceto no período do Carnaval.

O organizador Leonardo Macedo destacou a estrutura do espaço esportivo e a recepção positiva dos times visitantes. “A primeira edição da Macaé Cup Futsal já é um sucesso, e a expectativa é consolidar a competição no calendário esportivo da cidade.”

Além do futsal, o sábado também conta com a 6ª edição da corrida Run For Fun, que percorre um trajeto de seis quilômetros entre a Lagoa, Praia do Pecado e Pedrinhas, reunindo cerca de 300 participantes.