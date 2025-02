Cidade Universitária de Macaé receberá dois eventos estratégicos para o setor ambiental e energético - Foto: Divulgação

Publicado 23/02/2025 19:35

Macaé se prepara para sediar dois eventos de grande relevância para o setor ambiental e energético: o Encontro de Saneamento no Estado do Rio de Janeiro 2025 e o Fórum de Inovação e Tecnologia em Sustentabilidade 2025 (Fits Energia 2025). As inscrições para o primeiro já estão abertas no site oficial do evento, com vagas limitadas e emissão de certificados.O Encontro de Saneamento acontecerá no dia 20 de março, das 9h30 às 17h30, no auditório do bloco D da Cidade Universitária, no bairro Granja dos Cavaleiros. O evento tem como objetivo discutir a importância do saneamento para o desenvolvimento sustentável do estado, trazendo especialistas para debates sobre o Novo Marco Legal do Saneamento, Projetos no Estado do Rio e Desafios e Oportunidades da Integração e Transição Energéticas.Já o Fits Energia 2025 será realizado no dia 21 de março, no mesmo local, abordando temas ligados à inovação tecnológica, sustentabilidade e competitividade no setor de energia. A proposta está alinhada ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 7 (ODS) da ONU, que visa garantir energia limpa e acessível.A diretora executiva dos eventos, Lúcia Martins, destacou a relevância de descentralizar essas discussões. "Queríamos um evento fora da capital. O primeiro Encontro de Saneamento aconteceu em Paraty, e agora Macaé recebe a segunda edição. O Fits, por sua vez, chega à 15ª edição, consolidado como um dos principais fóruns do setor", afirmou.A realização dos eventos conta com o apoio de entidades como Agersan, Crea-RJ, Firjan, Sebrae, além de instituições acadêmicas e órgãos do Governo do Estado e Federal. O auditório tem capacidade para 250 participantes, e empresas de energia, saneamento e gestão de resíduos também estarão presentes.