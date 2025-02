Criminoso foi encaminhado à 123ª DP - Foto: Reprodução

Publicado 23/02/2025 08:13 | Atualizado 23/02/2025 08:13

Macaé - Uma operação do Segurança Presente de Macaé resultou na prisão de um dos líderes da facção criminosa ADA, foragido da Justiça por homicídio e roubo. A ação ocorreu na tarde de quinta-feira (22), durante patrulhamento no Centro, quando agentes identificaram um veículo suspeito com vários ocupantes.

Na abordagem, foram encontrados entorpecentes no interior do carro e sinais de adulteração no chassi. Ao perceber que seria detido, o suspeito, identificado como JRF, tentou fugir, mas acabou capturado após um cerco tático.

A consulta criminal revelou um mandado de prisão contra ele, além da sua posição de liderança no tráfico em Conceição de Macabu. O criminoso foi encaminhado à 123ª DP, onde permaneceu preso. O veículo e as drogas foram apreendidos.