Publicado 24/02/2025 13:12

Macaé - A comunidade da Ajuda de Cima, em Macaé, recebeu na noite de sexta-feira (21) a Ordem de Serviço que autoriza o início das obras do Parque da Ajuda de Cima. O espaço, que ocupará uma área de mais de 183 mil metros quadrados, será transformado em um complexo de lazer e esportes, oferecendo diversas opções de entretenimento e bem-estar para os moradores. Com um investimento de R$ 10 milhões, a previsão é de que as obras sejam concluídas em um prazo de 12 meses.

O projeto prevê a construção de um campo de futebol com gramado sintético e alambrado, além de uma pista de skate desenvolvida por um profissional da área, seguindo os padrões estabelecidos pela Federação de Skate. O espaço contará ainda com ciclovia, academia coberta, lago e estacionamento, garantindo uma infraestrutura completa para atender todas as idades.

Para as crianças, o parque oferecerá uma área de recreação equipada com brinquedos e equipamentos que proporcionam segurança e diversão. Além disso, será instalada uma academia popular com aparelhos destinados ao fortalecimento muscular e alongamento, incentivando hábitos saudáveis entre os frequentadores.

O presidente da Associação de Moradores da Ajuda de Cima, Davi Ferreira, morador do bairro há 43 anos, comemorou a conquista e destacou a importância do novo espaço para a comunidade. “Há muito tempo sonhamos com um local adequado para lazer e prática esportiva. Além do parque, nosso bairro já está sendo beneficiado com melhorias na pavimentação e iluminação. É gratificante ver essa transformação acontecendo”, afirmou.

Os detalhes da obra foram apresentados pelo secretário adjunto de Obras, Felipe Bastos, que ressaltou a importância do projeto para a região. Segundo ele, a iniciativa trará um diferencial para o município, especialmente pela pista de skate, que será a primeira da cidade a seguir normas oficiais para competições.

O evento de assinatura da Ordem de Serviço aconteceu na Igreja Batista do bairro e reuniu moradores, lideranças comunitárias e autoridades municipais. O projeto é aguardado com expectativa pelos residentes, que enxergam na iniciativa uma grande oportunidade de desenvolvimento social e melhoria na qualidade de vida.

Moradores da Ajuda de Cima celebram início das obras do novo parque, que contará com área esportiva e espaço de lazer Foto: Divulgação