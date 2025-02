Agentes atuam no combate ao mosquito em diferentes regiões da cidade - Foto: Ilustração

Agentes atuam no combate ao mosquito em diferentes regiões da cidadeFoto: Ilustração

Publicado 24/02/2025 12:46

Macaé - A Vigilância Ambiental de Macaé segue firme no combate ao Aedes aegypti e ao Culex, com uma programação intensa de ações entre os dias 24 e 28 de fevereiro. Mutirões acontecem até quinta-feira (27) em Bicuda Pequena, Bicuda Grande, Areia Branca e Serra Escura. Já no bairro Horto, agentes farão reconhecimento geográfico para mapear construções e condições sanitárias.

Além disso, pontos estratégicos como borracharias e ferros-velhos nos bairros Imbetiba, Cabiúnas, Imboassica e Novo Cavaleiros serão vistoriados. No distrito do Sana, uma pesquisa entomológica aprofundará estudos sobre os insetos transmissores.

O fumacê será aplicado no Frade (26), Bairro da Glória (27) e Lagomar (28), sempre às 5h. O controle do Culex ocorrerá em pontos específicos, como Rua Papa João XIII, Rua dos Jesuítas e o canal Sol y Mar.

Denúncias e solicitações podem ser feitas pelo Disque Dengue (0800-022-6461) ou WhatsApp (22) 2772-6461.