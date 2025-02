Aulas de yoga para idosos promovem bem-estar e qualidade de vida - Foto: Ilustração

Aulas de yoga para idosos promovem bem-estar e qualidade de vidaFoto: Ilustração

Publicado 25/02/2025 11:44

Macaé - Estão abertas as inscrições para as aulas de yoga voltadas a idosos no Programa Cidade da Melhor Idade, em Macaé. As aulas serão ministradas pela professora Heleonora Paes Borges às quartas-feiras, às 8h. Interessados podem se inscrever pelo WhatsApp (22) 99105-3160 ou presencialmente na sede do programa, localizada na Rua Marechal Deodoro, 564, no Centro.

De acordo com a coordenadora Magali Oliveira, para garantir a participação, é necessário apresentar identidade, CPF, cartão do SUS, comprovante de residência e atestado médico. As atividades são voltadas tanto para novos alunos quanto para aqueles já inscritos no programa.

O Programa Cidade da Melhor Idade busca promover um envelhecimento ativo e saudável, oferecendo diversas atividades gratuitas para pessoas acima de 60 anos. Quem deseja participar deve comparecer à sede do programa com a documentação necessária. Mais informações sobre as atividades podem ser acompanhadas pelo Instagram @cidadedamelhoridade.

Já para o Carnaval, os idosos também terão programação especial. A folia começa na sexta-feira (28), em Imbetiba, com o bloco "Devolva minha tupperware". No domingo (2), às 18h, a programação será no Bar do Coco, e na terça-feira (4), no mesmo horário, a festa continua nos Cavaleiros. Durante o Carnaval, haverá uma área reservada para os idosos aproveitarem a festa com conforto e segurança.