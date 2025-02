Programa de transporte universitário garante deslocamento gratuito para estudantes de Macaé - Foto: ilustração

Publicado 25/02/2025 11:40 | Atualizado 25/02/2025 11:41

Macaé - Estudantes universitários que necessitam de transporte gratuito para instituições fora de Macaé já podem se inscrever no Transporte Social Universitário (TSU). O cadastro teve início nesta segunda-feira, 24 de fevereiro, e segue até sexta-feira, 28 de fevereiro, disponibilizando 118 vagas remanescentes em sete rotas. As inscrições devem ser realizadas pelo site oficial do sistema, acessível no endereço: [https://sistemas.macae.rj.gov.br:84/inscricaoweb/candidato/verificacpf](https://sistemas.macae.rj.gov.br:84/inscricaoweb/candidato/verificacpf).

O programa oferece transporte para estudantes que precisam se deslocar diariamente entre Macaé e Campos dos Goytacazes, nos turnos da manhã, tarde e noite, além de rotas entre Macaé e o Rio de Janeiro, com viagens aos domingos e retornos às sextas-feiras. Há ainda opção de deslocamento noturno entre Frade e Macaé.

O resultado preliminar dos selecionados será divulgado no dia 7 de março. O período para interposição de recursos ocorrerá nos dias 10 e 11 do mesmo mês. A lista final dos contemplados será publicada em 13 de março e a entrega das carteirinhas começará no dia 20 de março, mediante apresentação dos documentos originais cadastrados no sistema.

Os candidatos devem apresentar documentos como identidade, CPF, comprovante de matrícula atualizado, vínculo com o município, comprovante de residência e renda familiar de até seis salários mínimos. Também é necessário assinar o termo de compromisso com as normas do programa e enviar uma foto no formato 3x4.

O programa divulgou ainda o resultado final do recadastramento para o primeiro semestre de 2025. A consulta pode ser feita no site oficial do TSU. A retirada das carteirinhas será realizada a partir do dia 5 de março, no setor responsável, localizado no térreo da Secretaria de Educação, na Cidade Universitária.