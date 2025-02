Polícia Militar de Macaé realiza apreensão de drogas e prisão de dois suspeitos no Lagomar - Foto: Divulgação

Publicado 25/02/2025 12:02

Macaé - O 32º Batalhão de Polícia Militar (BPM) de Macaé prendeu dois indivíduos e apreendeu substâncias entorpecentes na localidade do Lagomar. A ação ocorreu durante um patrulhamento de rotina, quando a equipe do 32º BPM avistou um homem sem camisa, sentado, que, ao perceber a presença da viatura, tentou esconder um objeto ao fechar os punhos.

Imediatamente, os policiais realizaram a abordagem e solicitaram que o suspeito colocasse as mãos na cabeça. No entanto, ele resistiu à ordem e manteve as mãos fechadas atrás da nuca. Após insistência, o homem finalmente abriu as mãos, e foram encontradas três pedras de crack e R$ 50,00 em espécie.

Diante do nervosismo e agressividade do indivíduo, os policiais usaram algemas para garantir a segurança tanto da equipe quanto do suspeito. Próximo ao local, outro homem estava sentado em um banco de praça, realizando consertos em celulares. Ao ser abordado, ele foi encontrado com dois sacolés de cocaína e R$ 885,00 em espécie.

O suspeito informou que o dinheiro era proveniente da venda de drogas realizada no mesmo dia e assumiu a responsabilidade pela comercialização da cocaína, enquanto o primeiro abordado estava encarregado do tráfico de crack.

Os dois indivíduos foram encaminhados à 123ª Delegacia de Polícia (DP) para as providências legais.