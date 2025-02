Risco é maior quando há a falta de visibilidade no local ou quando o mar está mais agitado - Foto: Douglas Smmithy

Risco é maior quando há a falta de visibilidade no local ou quando o mar está mais agitadoFoto: Douglas Smmithy

Publicado 26/02/2025 14:46

Macaé - Macaé, conhecida por suas belíssimas praias e cachoeiras, oferece diversas opções de lazer para quem quer aproveitar o Carnaval em contato com a natureza. Porém, a Defesa Civil alerta sobre a importância de seguir algumas orientações para garantir um feriadão seguro e tranquilo, especialmente em áreas de banho e recreação ao ar livre.

A cidade conta com um sistema de classificação de risco de afogamento nas praias, realizado diariamente pelo Corpo de Bombeiros. A classificação utiliza quatro cores indicativas: verde (baixo risco), amarela (médio risco), vermelha (alto risco) e lilás (presença de água-viva). A recomendação é que os banhistas sempre observem essas cores e se mantenham dentro dos limites seguros para evitar imprevistos. Além disso, o banho noturno deve ser evitado, pois, além da ausência de guarda-vidas durante esse período, o mar pode apresentar condições mais perigosas à noite.

Em Imbetiba, a orientação é para que os banhistas evitem realizar saltos das pedras, já que o mergulho em águas rasas pode ocasionar lesões graves. O risco é maior quando há a falta de visibilidade no local ou quando o mar está mais agitado.

Nas cachoeiras, a atenção também deve ser redobrada. É comum que as águas de rios e córregos subam rapidamente devido às chuvas de verão, gerando o fenômeno conhecido como "cabeça d'água". Esse aumento repentino do volume de água pode surpreender os banhistas, levando a situações de risco. A Defesa Civil alerta que, se houver qualquer alteração na coloração da água ou se temporais com raios forem detectados, o local deve ser imediatamente abandonado para evitar acidentes.

A orientação é que, ao visitar cachoeiras, as pessoas busquem conhecer bem o local ou, se possível, sejam acompanhadas por guias experientes. Além disso, em qualquer atividade, o consumo excessivo de bebidas alcoólicas deve ser evitado antes de entrar na água, seja no mar ou nas cachoeiras, para garantir maior controle e segurança.

Em relação a crianças, a recomendação é de atenção redobrada. Elas devem estar sempre acompanhadas de adultos e, em qualquer situação de risco, devem ser retiradas imediatamente da água. O bom senso, a observação constante das condições do local e a colaboração de todos são essenciais para garantir que o Carnaval seja divertido, mas também seguro.

“Ao seguir essas orientações e respeitar as sinalizações, todos podem aproveitar as belezas naturais de Macaé com tranquilidade e segurança. A nossa prioridade é garantir a integridade dos banhistas e visitantes, para que o Carnaval seja uma festa de alegria, mas com a consciência de que segurança nunca é demais”, enfatiza o secretário de Defesa Civil, Joseferson de Jesus.