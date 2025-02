Alterações no trânsito visam garantir segurança e fluidez durante o Carnaval em Macaé - Foto: Douglas Smmithy

Alterações no trânsito visam garantir segurança e fluidez durante o Carnaval em MacaéFoto: Douglas Smmithy

Publicado 26/02/2025 14:42

Macaé - O trânsito de Macaé passará por modificações estratégicas durante o Carnaval da Alegria, a partir desta sexta-feira (28). A Operação Carnaval, coordenada pela Secretaria de Mobilidade Urbana, trará ajustes nas rotas e horários de circulação para facilitar o acesso aos blocos e garantir a segurança dos foliões.

Agentes de trânsito atuarão em diversos pontos da cidade, organizando o fluxo e auxiliando motoristas e pedestres. A fiscalização, realizada em conjunto com o 32º Batalhão de Polícia Militar, será intensificada para coibir infrações.

Entre as principais mudanças, a Avenida Elias Agostinho, na Imbetiba, terá bloqueios parciais com desvio pela Rua Dr. Luiz Bellegard. Nos Cavaleiros, a Avenida Atlântica será interditada diariamente a partir das 16h, e a Nossa Senhora da Glória operará em mão inglesa.

No Centro, a Rua Dr. Télio Barreto será fechada para os desfiles, e os motoristas deverão buscar rotas alternativas pela Rua Governador Roberto Silveira. Já na região serrana, haverá controle no acesso às cachoeiras do Sana e Bicuda Pequena, além do bloqueio de vias para os eventos no Glicério e Cria Sana.

A recomendação é que os condutores fiquem atentos às sinalizações e sigam as orientações dos agentes para evitar transtornos.