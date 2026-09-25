Operação da 123ª DP apreendeu cocaína, rádios comunicadores, anotações e dinheiro no Parque Aeroporto - Foto: Divulgação Polícia Civil

Operação da 123ª DP apreendeu cocaína, rádios comunicadores, anotações e dinheiro no Parque AeroportoFoto: Divulgação Polícia Civil

Publicado 25/09/2026 08:15





As diligências foram realizadas pela equipe da delegacia, sob coordenação dos delegados Pedro Emílio e Victor Azevedo, após informações sobre a comercialização de entorpecentes na região.



Durante o trabalho de inteligência e monitoramento, os agentes identificaram a movimentação de pessoas em um ponto apontado como local de venda de drogas. Os policiais acompanharam a atuação de um dos envolvidos na comercialização dos entorpecentes e avançaram com a ação.



O material encontrado durante a operação foi levado para a delegacia e passou a integrar a ocorrência.



Operação da 123ª DP apreendeu cocaína, rádios comunicadores, anotações e dinheiro no Parque Aeroporto Foto: Divulgação Polícia Civil Uma investigação sobre a venda de drogas levou policiais civis até o Parque Aeroporto, em Macaé. A ação da 123ª DP terminou com a prisão de envolvidos e a apreensão de 115 pinos de cocaína , além de rádios comunicadores, anotações e dinheiro em espécie.As diligências foram realizadas pela equipe da delegacia, sob coordenação dos delegados Pedro Emílio e Victor Azevedo, após informações sobre a comercialização de entorpecentes na região.Durante o trabalho de inteligência e monitoramento, os agentes identificaram a movimentação de pessoas em um ponto apontado como local de venda de drogas. Os policiais acompanharam a atuação de um dos envolvidos na comercialização dos entorpecentes e avançaram com a ação.O material encontrado durante a operação foi levado para a delegacia e passou a integrar a ocorrência.

Monitoramento levou policiais até ponto investigado

A ação começou a partir do levantamento de informações sobre a possível atuação do tráfico no Parque Aeroporto. A equipe da 123ª DP passou a monitorar a movimentação na área para verificar as denúncias recebidas.



Segundo a Polícia Civil, o acompanhamento permitiu identificar indivíduos ligados à comercialização de drogas no local. Durante as diligências, os agentes apreenderam 115 pinos de cocaína, três rádios comunicadores, anotações relacionadas ao tráfico e dinheiro em espécie.



Os envolvidos também são investigados por possível prática de tortura. De acordo com a Polícia Civil, a apuração está relacionada a fatos ocorridos no mesmo local e contexto das diligências realizadas pela equipe.



A investigação segue para esclarecer as circunstâncias dos fatos e a eventual participação dos envolvidos nos crimes apurados.



Polícia Civil mantém investigação na região

A ação faz parte do trabalho da 123ª DP para apurar informações relacionadas à comercialização de entorpecentes em Macaé. Além das prisões e do material apreendido, os elementos encontrados durante a diligência poderão auxiliar no andamento da investigação.



A Polícia Civil orienta que informações sobre crimes podem ser repassadas à delegacia por meio do WhatsApp (22) 98831-8043. O sigilo da identidade do denunciante é garantido.



A participação da população, por meio do fornecimento de informações, pode contribuir para o trabalho de investigação realizado pelas forças de segurança.









