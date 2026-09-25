Operação da 123ª DP apreendeu cocaína, rádios comunicadores, anotações e dinheiro no Parque AeroportoFoto: Divulgação Polícia Civil

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Douglas Smmithy
Uma investigação sobre a venda de drogas levou policiais civis até o Parque Aeroporto, em Macaé. A ação da 123ª DP terminou com a prisão de envolvidos e a apreensão de 115 pinos de cocaína, além de rádios comunicadores, anotações e dinheiro em espécie.

As diligências foram realizadas pela equipe da delegacia, sob coordenação dos delegados Pedro Emílio e Victor Azevedo, após informações sobre a comercialização de entorpecentes na região.

Durante o trabalho de inteligência e monitoramento, os agentes identificaram a movimentação de pessoas em um ponto apontado como local de venda de drogas. Os policiais acompanharam a atuação de um dos envolvidos na comercialização dos entorpecentes e avançaram com a ação.

O material encontrado durante a operação foi levado para a delegacia e passou a integrar a ocorrência.

Operação da 123ª DP apreendeu cocaína, rádios comunicadores, anotações e dinheiro no Parque Aeroporto - Foto: Divulgação Polícia Civil
Operação da 123ª DP apreendeu cocaína, rádios comunicadores, anotações e dinheiro no Parque AeroportoFoto: Divulgação Polícia Civil
Monitoramento levou policiais até ponto investigado
A ação começou a partir do levantamento de informações sobre a possível atuação do tráfico no Parque Aeroporto. A equipe da 123ª DP passou a monitorar a movimentação na área para verificar as denúncias recebidas.

Segundo a Polícia Civil, o acompanhamento permitiu identificar indivíduos ligados à comercialização de drogas no local. Durante as diligências, os agentes apreenderam 115 pinos de cocaína, três rádios comunicadores, anotações relacionadas ao tráfico e dinheiro em espécie.

Os envolvidos também são investigados por possível prática de tortura. De acordo com a Polícia Civil, a apuração está relacionada a fatos ocorridos no mesmo local e contexto das diligências realizadas pela equipe.

A investigação segue para esclarecer as circunstâncias dos fatos e a eventual participação dos envolvidos nos crimes apurados.

Polícia Civil mantém investigação na região
A ação faz parte do trabalho da 123ª DP para apurar informações relacionadas à comercialização de entorpecentes em Macaé. Além das prisões e do material apreendido, os elementos encontrados durante a diligência poderão auxiliar no andamento da investigação.

A Polícia Civil orienta que informações sobre crimes podem ser repassadas à delegacia por meio do WhatsApp (22) 98831-8043. O sigilo da identidade do denunciante é garantido.

A participação da população, por meio do fornecimento de informações, pode contribuir para o trabalho de investigação realizado pelas forças de segurança.




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Operação da 123ª DP apreendeu cocaína, rádios comunicadores, anotações e dinheiro no Parque Aeroporto
Operação da 123ª DP apreendeu cocaína, rádios comunicadores, anotações e dinheiro no Parque Aeroporto