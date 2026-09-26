Dia D de vacinação antirrábica acontece em Macaé neste sábado (26) - Divulgação/Ana Chaffin

Dia D de vacinação antirrábica acontece em Macaé neste sábado (26)Divulgação/Ana Chaffin

Publicado 26/09/2026 16:09 | Atualizado 26/09/2026 16:10

O sábado (26) foi dedicado à proteção de doguinhos e gatinhos durante o Dia Estadual da Vacinação Antirrábica. Em Macaé , a Secretaria de Saúde, por meio da Gerência de Vigilância Ambiental, promove a imunização gratuita em 11 postos distribuídos pelo município, até às 16h. A expectativa é vacinar cerca de cinco mil animais durante a mobilização.

A campanha teve como objetivo ampliar a cobertura vacinal dos pets e fortalecer as ações de prevenção e controle de zoonoses. A vacinação contra a raiva é uma importante medida de saúde pública, já que a doença é grave, pode ser fatal e também pode ser transmitida aos seres humanos.Puderam receber a dose cães e gatos a partir de quatro meses de idade. Para o atendimento, os animais precisam estar acompanhados por um adulto responsável, com condições de mantê-los sob controle durante a aplicação da vacina.



Entre os animais imunizados esteve a doce caramelo Meg, que foi levada pelo tutor Felipe Rangel logo nas primeiras horas da ação. “A saúde dela é prioridade. Também vou trazer o doguinho Bob e a gatinha Penelope”, afirmou.



A shih-tzu Mel, de 15 anos, também recebeu a vacina e ainda posou para as fotos. A tutora, Jessica Vieira fez questão de levar para imunixação. “Além do amor, a vacinação também faz da vida dela, pois é importante manter a saúde dela protegida”, contou Jessica.



Para o gerente de Vigilância Ambiental, Julinho Antunes, a participação dos tutores é fundamental para manter os animais protegidos e contribuir para a prevenção da doença.



“É fundamental que os tutores levem seus cães e gatos para vacinar. A raiva é uma doença grave e, depois que os sinais clínicos aparecem, é praticamente sempre fatal. A vacina é gratuita, segura e representa uma importante proteção para os animais, para as famílias e para toda a população. Por isso, manter a vacinação em dia é um ato de responsabilidade e cuidado coletivo”, ressaltou.



A vacinação antirrábica deve ser realizada anualmente, conforme orientação dos serviços de saúde. Antes de procurar um dos postos, os tutores devem verificar o comprovante de vacinação do animal. Caso a última dose tenha sido aplicada há mais de um ano, é recomendada uma nova imunização. A carteira de vacinação deve ser apresentada no atendimento e mantida posteriormente para preservar o histórico do pet.



Locais de vacinação



Lagomar – próximo à UPA, na Avenida Quissamã



Ajuda de Baixo – próximo ao depósito de gás, na Rua Principal



Parque Aeroporto – Praça Nagib Mussi



Fronteira – Praça João Batista



Centro – Praça Washington Luiz, em sistema drive-thru



Aroeira – CIEP 393 Prefeito Carlos Emir Mussi



Malvinas – Campo Malvinas



Visconde de Araújo – Praça da Igreja Santo Antônio



Novo Cavaleiros – Praça 29 de Julho



Costa do Sol – em frente ao Polivalente, na Praça da Costa do Sol



Córrego do Ouro – Praça Principal, na Praça Francisco de Assis



Informações



Para mais informações, a população pode procurar a Vigilância Ambiental, localizada na Rua Vereador Manoel Braga, 425, Centro, ou entrar em contato pelo e-mail cevas@macae.rj.gov.br.