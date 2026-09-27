23ª edição do Prefeitura Presente nos Bairros foi realizado no Parque Aeroporto - Divulgação/Ana Chaffin

23ª edição do Prefeitura Presente nos Bairros foi realizado no Parque AeroportoDivulgação/Ana Chaffin

Publicado 27/09/2026 12:46

A Prefeitura de Macaé levou, neste sábado (26) , a 23ª edição do Prefeitura Presente nos Bairros ao Parque Aeroporto. Realizada até às 14h, na quadra poliesportiva da Praça da AMPRA (Associação de Moradores do Parque Residencial Aeroporto), a ação aproximou a população de diferentes serviços públicos, promovendo atendimento, orientação e diálogo direto com os moradores. A edição também teve como destaque o Dia Nacional do Surdo, data oficializada pela Lei nº 11.796/2008, que promove a reflexão sobre os direitos, a cidadania e a inclusão social da comunidade surda.

De acordo com registros mais de 1 mil atendimentos foram realizados nesta edição.A iniciativa reuniu diferentes órgãos da administração pública com o objetivo de facilitar o acesso dos moradores a serviços, atendimentos, orientações e informações. A programação contou com intérprete de Libras e atendimento prioritário para pessoas com deficiência, reforçando o compromisso do município com a acessibilidade e a inclusão.



A proposta do programa é levar o poder público para mais perto das comunidades, criando espaços de escuta, diálogo e encaminhamento de demandas. Para os moradores, a realização da ação no próprio bairro facilita o acesso aos serviços e reduz a necessidade de deslocamento para outras regiões da cidade.



“É muito importante ter uma ação como essa aqui no bairro. Muitas vezes temos dúvidas ou precisamos de uma orientação e não sabemos exatamente onde procurar. Ter os serviços mais perto facilita bastante para os moradores”, destacou Mário dos Santos, que procurou as equipes da Ouvidoria Geral da Prefeitura, representada por Denize Neto, e do Procon-Macaé, com Celso Mussi.



Outra moradora do bairro, Aline Bittencourt, ressaltou a importância do contato direto com os representantes dos órgãos públicos. “Gostei muito de poder participar e conversar pessoalmente com as equipes das áreas de Inclusão e Trabalho e Renda. É uma oportunidade de conhecer melhor os serviços disponíveis e também de apresentar aquilo que a comunidade precisa”, afirmou.



A programação também foi avaliada pelos moradores como uma oportunidade de estreitar a relação com o poder público. Sueli Barbosa, de 67 anos, destacou a importância de a Prefeitura levar os serviços até os bairros. “É muito bom quando a Prefeitura vem até o bairro e abre esse espaço para ouvir a população. A comunidade se sente mais próxima e consegue buscar informações e orientações com mais facilidade”, comentou. Ela esteve no local em busca de informações sobre a emissão da carteira de identidade para os netos.



Aproximação e escuta



A realização da 23ª edição reforça a proposta do Prefeitura Presente nos Bairros de promover uma gestão mais próxima da população e ampliar os canais de diálogo com as comunidades de Macaé. O secretário Executivo de Relações Institucionais, Luiz Carlos Matos França, destacou que a iniciativa contribui para descentralizar os serviços e fortalecer a participação dos moradores.



“O Prefeitura Presente nos Bairros é uma importante ferramenta de aproximação entre o poder público e a população. Nosso objetivo é descentralizar o atendimento, levar os serviços para mais perto das comunidades e, principalmente, criar um espaço em que os moradores possam apresentar suas demandas, tirar dúvidas e dialogar diretamente com os representantes do município. No Parque Aeroporto, tivemos a oportunidade de ouvir diferentes manifestações e identificar necessidades apresentadas pelos moradores, além de acompanhar de perto as demandas relacionadas às pessoas com deficiência”, ressaltou o secretário.



Durante a programação, a coordenadora-geral de Políticas para Pessoas com Deficiência (PcD) da Prefeitura de Macaé, Caroline Mizurine, acompanhou os atendimentos ao lado de representantes do Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência de Macaé e da Comissão da Pessoa com Deficiência da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj).



A participação das equipes ampliou o acolhimento às pessoas com deficiência que estiveram na ação, com orientações sobre direitos, serviços e políticas públicas, além de atendimento prioritário. A presença da Coordenação-Geral de Políticas para Pessoas com Deficiência também contribuiu para identificar demandas específicas e fortalecer o diálogo com moradores e familiares, especialmente em uma edição que teve a inclusão e a acessibilidade entre os seus destaques.



Também estiveram presentes responsáveis por setores como Ouvidoria Geral da Prefeitura de Macaé, Denize Neto e Secretário Executiva de Defesa do Consumidor – PROCON/MACAÉ, Celso Mussi.



Serviços oferecidos

A procura pelos atendimentos movimentou a praça durante a programação. Entre os serviços disponíveis esteve a emissão de carteira de identidade, realizada por meio de parceria com o Governo do Estado e o Detran-RJ. A Fundação Leão XIII também participou, oferecendo orientações para habilitação de casamento e informações sobre isenção de certidões de nascimento, casamento e óbito.A área de Políticas Inclusivas ofereceu orientações sociais, contábeis, jurídicas e psicológicas para pessoas com deficiência e dependentes químicos. Já o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência (PCD) disponibilizou informações sobre direitos e serviços.



A Ouvidoria Geral da Prefeitura de Macaé esteve presente com orientações sobre o registro de manifestações relacionadas aos órgãos e serviços municipais. A Secretaria Executiva de Defesa Civil também participou, fornecendo informações sobre prevenção de desastres e riscos naturais.



A Coordenação de Posturas ofereceu informações sobre serviços autônomos, legalização de atividades econômicas e utilização de espaços em vias públicas. Quem buscou oportunidades de capacitação pôde recorrer à equipe da Secretaria de Qualificação Profissional, que disponibilizou informações sobre editais e cursos gratuitos. A Secretaria de Fazenda também participou com orientações relacionadas ao IPTU.



Na área de defesa do consumidor, o Procon-Macaé promoveu orientação, mediação de conflitos e um mutirão de negociação em parceria com a empresa BRK, além da distribuição de cartilhas de educação financeira e do Código de Defesa do Consumidor (CDC).Os moradores também puderam realizar ou atualizar o Cadastro Único (CadÚnico), por meio da equipe da Secretaria de Desenvolvimento Social, além de obter informações sobre o Cartão Macaé com a equipe da Secretaria de Mobilidade Urbana.



Saúde e prevenção

A programação contou ainda com diversos serviços de saúde. A Coordenação de Imunização ofereceu vacinação contra a influenza, enquanto a Coordenação de IST/AIDS realizou testagem rápida e distribuição de preservativos. Equipes da Saúde Mental, incluindo profissionais dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), participaram da ação com orientações à população.



Também houve atendimento da Coordenação de Saúde dos Homens, com informações sobre prevenção e cuidados com a saúde masculina. Já a Coordenação de Odontologia atuou com orientações sobre promoção e prevenção da saúde bucal.Outro destaque foi a presença da Unidade Móvel de Saúde – Programa Saúde Até Você, com atendimentos direcionados tanto a mulheres quanto a homens.



Instituído pelo Decreto Municipal nº 145/2022, o programa é coordenado por uma Comissão Especial e representa o compromisso da gestão municipal em ouvir a população, aproximar os serviços públicos dos cidadãos e fortalecer uma administração cada vez mais acessível, transparente e eficiente.