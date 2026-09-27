Ações da Gerência de Vigilância em Saúde serão realizadas em diversos bairros de MacaéDivulgação/Ascom
Já a atualização do reconhecimento geográfico (RG) será realizada no Centro e Cajueiros. O objetivo é determinar o número de casas e anexos existentes na área previamente delimitada, numerá-las e classificá-las de acordo com o tipo de construção e fornecer os dados necessários sobre vias de acesso e situação de cada localidade em relação às localidades vizinhas, coleções hídricas, bem como, as condições sanitárias e os meios de comunicação.
Empresas, borracharias, ferros velhos e órgãos públicos receberão visitas dos agentes de combate a endemias nos bairros Imboassica, Sol e Mar, Bairro da Glória, Novo Cavaleiros, Centro e Lagomar.
Já o controle de roedores será realizado nos bairros Centro, Visconde e Barra de Macaé. Enquanto o controle do culex será realizado esta semana nos canais Canal Campos Macaé I, II e III; Canal Jardim Esperança e Canal Ajuda de Baixo.
Para solicitações e denúncias, a população pode entrar em contato com a Vigilância Ambiental que funciona à Rua Vereador Manoel Braga, 425, Centro de Macaé, ou através do e-mail cevas@macae.rj.gov.br ou, ainda, pelo Disque Dengue (0800-022-6461), com ligação gratuita, e o WhatsApp Aedes (22) 2772-6461.
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