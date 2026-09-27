Ações da Gerência de Vigilância em Saúde serão realizadas em diversos bairros de Macaé - Divulgação/Ascom

Ações da Gerência de Vigilância em Saúde serão realizadas em diversos bairros de MacaéDivulgação/Ascom

Publicado 27/09/2026 12:39

A Gerência de Vigilância Ambiental vinculada à Secretaria de Saúde realizará ações de segunda-feira (28) até sexta-feira (2), em diversos bairros do município de Macaé , na Região dos Lagos do Rio de Janeiro. Os agentes de combate a endemias estarão realizando o controle de roedores, mutirões e reconhecimento geográfico.

Serão realizadas ovitrampas (retirada) nos bairros da Imbetiba, Parque Valentina Miranda, Horto, Botafogo, Miramar, Novo Horizonte. Praia do Pecado, Fronteira, Loteamento do Bigode, Vila Badejo, Verde Mares, Atlântico Norte, Lagomar, Córrego do Ouro, Glicério e Cabeceira do Sana.



Já a atualização do reconhecimento geográfico (RG) será realizada no Centro e Cajueiros. O objetivo é determinar o número de casas e anexos existentes na área previamente delimitada, numerá-las e classificá-las de acordo com o tipo de construção e fornecer os dados necessários sobre vias de acesso e situação de cada localidade em relação às localidades vizinhas, coleções hídricas, bem como, as condições sanitárias e os meios de comunicação.



Empresas, borracharias, ferros velhos e órgãos públicos receberão visitas dos agentes de combate a endemias nos bairros Imboassica, Sol e Mar, Bairro da Glória, Novo Cavaleiros, Centro e Lagomar.



Já o controle de roedores será realizado nos bairros Centro, Visconde e Barra de Macaé. Enquanto o controle do culex será realizado esta semana nos canais Canal Campos Macaé I, II e III; Canal Jardim Esperança e Canal Ajuda de Baixo.



Para solicitações e denúncias, a população pode entrar em contato com a Vigilância Ambiental que funciona à Rua Vereador Manoel Braga, 425, Centro de Macaé, ou através do e-mail cevas@macae.rj.gov.br ou, ainda, pelo Disque Dengue (0800-022-6461), com ligação gratuita, e o WhatsApp Aedes (22) 2772-6461.