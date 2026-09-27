Prefeitura divulga resultado final do segundo ciclo do Qualifica + Macaé - Divulgação/Rui Porto Filho

Prefeitura divulga resultado final do segundo ciclo do Qualifica + MacaéDivulgação/Rui Porto Filho

Publicado 27/09/2026 13:13

O portal oficial da Prefeitura de Macaé divulgou, neste sábado (26), o resultado final do processo de inscrição do segundo ciclo do programa Qualifica + Macaé . Ao todo, são oferecidas 2,7 mil vagas gratuitas em cursos nas áreas de Estética e Beleza e Gastronomia e Alimentação. Nesta etapa, estão sendo convocados os candidatos classificados para os cursos de Cabeleireiro, Design de Sobrancelhas, Maquiagem Profissional e Panificação e Confeitaria.

A aula inaugural está marcada para a próxima terça-feira (29), às 18h, no Centro de Convenções Jornalista Roberto Marinho, no bairro São José do Barreto. A presença dos candidatos convocados será necessária para a efetivação da matrícula. Quem não comparecer, sem justificativa aceita pela coordenação, perderá a vaga, que poderá ser destinada ao cadastro de reserva.



Já as aulas estão previstas para iniciar no dia 13 de outubro, simultaneamente nos dez polos. ara receber a certificação, o aluno deverá cumprir frequência mínima de 75% da carga horária, além de demonstrar participação e aproveitamento satisfatórios nas atividades propostas.



Documentação

A documentação será exigida somente no ato da matrícula. Os candidatos deverão apresentar documento oficial de identificação com foto, CPF, comprovante de residência atualizado e comprovante de escolaridade do Ensino Fundamental incompleto. Para candidatos menores de 18 anos, também será necessário apresentar documento de identificação do responsável legal e declaração de autorização.



A seleção foi realizada por ordem de inscrição, considerando a data e o horário do registro válido, seja pela internet ou presencialmente. Os candidatos que ultrapassarem o número de vagas disponíveis formarão cadastro de reserva e poderão ser convocados em caso de desistência, ausência na aula inaugural ou surgimento de novas vagas.



Inclusão e acolhimento

O edital também estabelece a destinação de 5% das vagas para pessoas com deficiência (PcD) e a reserva de até 5% para mulheres vítimas de violência doméstica, observados os critérios específicos previstos no documento.



Cursos e horários

Cada polo contará com nove turmas, com 30 vagas cada, totalizando 270 oportunidades por unidade. Os cursos terão carga horária de 100 horas, contemplando formação básica, conteúdo técnico-prático e módulo direcionado à inserção produtiva, empregabilidade e/ou empreendedorismo.



As turmas de Cabeleireiro serão realizadas no período da manhã, das 7h30 às 10h30; Design de Sobrancelhas, das 10h30 às 13h30; e Maquiagem Profissional, das 18h às 21h.Já o curso de Panificação e Confeitaria contará com seis turmas por polo, distribuídas entre os horários de 7h30 às 10h30, 10h30 às 13h30 e 18h às 21h.As aulas poderão ocorrer de segunda a sexta-feira, duas vezes por semana, com os dias específicos de cada turma definidos posteriormente por polo.



Endereços

O Qualifica + Macaé conta com unidades nos bairros Aroeira, Malvinas, Córrego do Ouro, Sana, Parque Aeroporto, Ajuda de Baixo, Nova Holanda, Visconde de Araújo, Campo do Oeste e Lagomar.