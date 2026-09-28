Policiais do BAC prenderam dois homens e apreenderam material entorpecente e uma motocicleta na Comunidade da Linha, em Macaé. Foto: Divulgação Polícia
Segundo a Polícia Militar, os policiais encontraram material entorpecente e uma motocicleta Honda CB Twister durante a abordagem. A ocorrência foi registrada inicialmente como tráfico ilícito de drogas.
O trabalho teve início por volta das 8h e foi realizado por policiais da equipe Charlie, da 2ª Companhia do BAC. A cadela Kyra integrou a atuação dos militares na comunidade durante a operação.
A quantidade de drogas apreendidas ainda seria contabilizada no momento do registro inicial da ocorrência. Por isso, não havia informação sobre o volume total do material encontrado.
Suspeitos foram levados para delegacia
Após a prisão, os dois homens foram encaminhados à Central de Flagrantes da 128ª Delegacia de Polícia, em Rio das Ostras, onde foram apresentados à autoridade policial para os procedimentos necessários.
Até o registro inicial, os envolvidos ainda seriam qualificados, e os procedimentos relacionados ao caso permaneciam em andamento. A classificação da ocorrência como tráfico de drogas era inicial, conforme as informações divulgadas pela Polícia Militar.
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