Policiais do BAC prenderam dois homens e apreenderam material entorpecente e uma motocicleta na Comunidade da Linha, em Macaé. - Foto: Divulgação Polícia

Policiais do BAC prenderam dois homens e apreenderam material entorpecente e uma motocicleta na Comunidade da Linha, em Macaé. Foto: Divulgação Polícia

Publicado 28/09/2026 10:29





Segundo a Polícia Militar, os policiais encontraram material entorpecente e uma motocicleta Honda CB Twister durante a abordagem. A ocorrência foi registrada inicialmente como tráfico ilícito de drogas.



Policiais do BAC prenderam dois homens e apreenderam material entorpecente e uma motocicleta na Comunidade da Linha, em Macaé. Foto: Divulgação Polícia tentativa de escapar da abordagem policial terminou com dois homens presos na Comunidade da Linha, em Macaé. Durante uma ação do Batalhão de Ações com Cães (BAC), a dupla tentou fugir ao perceber a aproximação dos agentes, mas acabou alcançada pela equipe, que atuava com o auxílio da cadela Kyra.Segundo a Polícia Militar, os policiais encontraram material entorpecente e uma motocicleta Honda CB Twister durante a abordagem. A ocorrência foi registrada inicialmente como tráfico ilícito de drogas.

Ação começou nas primeiras horas da manhã

O trabalho teve início por volta das 8h e foi realizado por policiais da equipe Charlie, da 2ª Companhia do BAC. A cadela Kyra integrou a atuação dos militares na comunidade durante a operação.



A quantidade de drogas apreendidas ainda seria contabilizada no momento do registro inicial da ocorrência. Por isso, não havia informação sobre o volume total do material encontrado.



Suspeitos foram levados para delegacia

Após a prisão, os dois homens foram encaminhados à Central de Flagrantes da 128ª Delegacia de Polícia, em Rio das Ostras, onde foram apresentados à autoridade policial para os procedimentos necessários.



Até o registro inicial, os envolvidos ainda seriam qualificados, e os procedimentos relacionados ao caso permaneciam em andamento. A classificação da ocorrência como tráfico de drogas era inicial, conforme as informações divulgadas pela Polícia Militar.







