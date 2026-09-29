Paulo Vasconcelos e Márcia Loureiro representarão Macaé no Mundial de Surf de Canoa, em Portugal - Foto: Divulgação

Paulo Vasconcelos e Márcia Loureiro representarão Macaé no Mundial de Surf de Canoa, em PortugalFoto: Divulgação

Publicado 29/09/2026 12:31 | Atualizado 29/09/2026 12:34

Do litoral de Macaé para as águas de Portugal. Paulo Vasconcelos e Márcia Loureiro estão na reta de preparação para um dos principais desafios da temporada: o Campeonato Mundial de Surf de Canoa , previsto para ocorrer entre os dias 16 e 26 de novembro, em Ericeira.

Os dois atletas do Clube Macaé Hoe garantiram a classificação após resultados de destaque no Campeonato Brasileiro de Surf de Canoa 2026, realizado em Ponta da Fruta, no Espírito Santo. Paulo conquistou o primeiro lugar na categoria masculina, enquanto Márcia Loureiro terminou a disputa feminina na segunda colocação.

O desempenho no campeonato nacional credenciou os macaenses para o Mundial, que vai reunir competidores de diferentes países e promete colocar frente a frente atletas de alto nível da modalidade.

Brasil, Estados Unidos, França, Inglaterra, Havaí, Portugal e País Basco estão entre os locais que terão representantes na competição internacional.

Paulo Vasconcelos e Márcia Loureiro representarão Macaé no Mundial de Surf de Canoa, em Portugal Foto: Reprodução da Internet

A conquista das vagas para o Mundial é resultado direto da campanha dos atletas no campeonato brasileiro deste ano. Paulo Vasconcelos terminou no topo da categoria masculina, enquanto Márcia Loureiro garantiu o segundo lugar entre as mulheres. A conquista das vagas para o Mundial é resultado direto da campanha dos atletas no campeonato brasileiro deste ano. Paulo Vasconcelos terminou no topo da categoria masculina, enquanto Márcia Loureiro garantiu o segundo lugar entre as mulheres.

Com os resultados, os dois passaram a integrar a preparação para a competição internacional em Ericeira, levando para fora do país a representação de Macaé e do Brasil.

Na última semana, os atletas também se reuniram com o secretário de Governo de Macaé, Juninho Luna. Durante o encontro, foi apresentado o projeto de participação dos competidores no Mundial.

Brasil terá sete equipes na disputa em Portugal

A delegação brasileira contará com sete equipes confirmadas para a competição: Pipa VAA, Macaé Hoe Mista, Macaé Hoe Masculina, Pipa Ohana VAA, Pipa Ohana VAA II, Maori Va’a e Dragões do Mar.

A presença dos representantes macaenses amplia a participação do município em um evento que reunirá atletas de diferentes partes do mundo. Para Márcia, a competição também representa mais um capítulo na trajetória construída pelos competidores ao longo da temporada.

“A competição representa a continuidade de uma trajetória construída em campeonatos nacionais e uma oportunidade de levar o nome da cidade para um evento internacional”, afirma Márcia.

A expectativa agora se volta para novembro, quando os atletas embarcam para Ericeira em busca de bons resultados diante de competidores de diferentes países.