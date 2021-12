Circuito Va`a Costa do Sol movimentou reuniu 450 atletas de canoagem de Macaé - Divulgação/Bruno Campos

Publicado 07/12/2021 15:00

Macaé - A etapa final do Circuito Va`a Costa do Sol movimentou a Lagoa de Imboassica, neste domingo (5), reunindo 450 atletas de canoagem de Macaé e da região da Costa do Sol. Foram entregues 400 medalhas e 80 troféus aos remadores. O evento foi organizado pelo Clube de Macaé, Macaloha Va`a, com apoio da prefeitura e empresas privadas.

A competição foi realizada durante dois dias, sábado e domingo, e envolveu canoas com um, dois e até seis atletas em 44 categorias masculinas, femininas e mistas. O organizador Carlos Paiva destacou o apoio da prefeitura através das Secretarias de Saúde, Esportes, Mobilidade Urbana e Obras.

Carlos Paiva disse que quem quiser participar da canoagem ou conhecer como funciona o esporte pode ir à Lagoa que há atividades todos os dias das 5h30 às 20h30. “É um esporte ótimo para a saúde, seguro e ainda contribui para movimentar a economia na cidade”, destacou.

O prefeito Welberth Rezende e a primeira-dama Quelen Rezende também estiveram presentes na final do evento.