As Blitzen Educativas são bem recebidas pelos condutores. Elas acontecem para lembrar que cumprindo as regras e dirigindo de forma consciente, respeitando as leisDivulgação

Publicado 07/12/2021 07:00

Macaé - Com foco na prevenção de acidentes de trânsito por conta do período de fim de ano e férias, a Coordenadoria de Educação para o Trânsito da Secretaria de Mobilidade Urbana intensifica as ações educativas neste mês de dezembro e em janeiro. Serão realizadas palestras em empresas e Blitzen Educativas, na sede do município e região serrana, voltadas para os condutores, reafirmando a necessidade do respeito às regras e leis de trânsito.

As ações da Coordenadoria de Educação para o Trânsito acontecem ao longo de todo o ano, com atividades em empresas, escolas públicas e privadas e nas ruas, para reforçar a importância de condutores bem educados e conscientes.

“Ao longo de todo ano, estamos dando ênfase às ações de educação. E, agora, com a chegada do fim de ano e férias, a Coordenadoria de Educação para o Trânsito vai intensificar as atividades voltadas para conscientizar os condutores dos perigos do álcool e direção. É preciso respeitar as normas de trânsito para reduzirmos os índices de acidentes e termos um trânsito mais seguro na nossa cidade. O mais importante é preservar vidas”, ressalta o secretário de Mobilidade Urbana, Jayme Muniz.

“As Blitzen Educativas são bem recebidas pelos condutores. Elas acontecem para lembrar que cumprindo as regras e dirigindo de forma consciente, respeitando as leis, é possível reduzir os índices de acidentes. O trânsito é o que mais mata no mundo e, se quisermos mudar essa realidade, devemos ser incansáveis. Todos devemos fazer a nossa parte. Só assim poderemos ter um mundo mais seguro e humanizado”, disse o coordenador de Educação para o Trânsito, Leandro Aracati.

Programação de Dezembro:

08/12 - Palestra Empresa de Limpezas Industriais;

12/12 - Blitz Educativa Frade;

14/12 - Palestra EDF Norte Fluminense (10h-Presencial);

16/12 – Palestra Empresa

16/12 – Blitz Educativa Córrego do Ouro (13h às 16h);

23/12 – Blitz Cidade (fiscalização);

24/12 – Educação e Fiscalização (Orla da praia dos Cavaleiros);

31/12 - Educação e Fiscalização (Orla da praia dos Cavaleiros).