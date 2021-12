Aviso de chuvas é para todas as regiões do Estado do Rio de Janeiro - Foto meramente ilustrativa

Publicado 06/12/2021 21:44 | Atualizado 06/12/2021 21:52

Macaé - A Defesa Civil de Macaé emitiu um alerta, informando que há previsão de chuvas intensas e ventos moderados para esta terça-feira, dia 7. Os ventos podem chegar a uma velocidade de até 100 quilômetros por hora.



Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), a previsão é de chuva de até 60 milímetros por hora, ou de até 100 milímetros por dia. O aviso é para todas as regiões do Estado do Rio de Janeiro.



Para evitar acidentes, em caso de rajadas de vento, a população deve evitar buscar abrigo debaixo de árvores, e estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Em casos de emergência a população pode ligar gratuitamente para o Disque 199.