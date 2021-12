Em uma nova etapa, a UBS da Aroeira também contará com um polo de Dispensação de Medicamentos aos usuários - Divulgação/Rui Porto Filho

Publicado 06/12/2021 09:06

Macaé - A Unidade Básica (UBS) da Aroeira, inaugurada nesta sexta-feira (3), amplia assistência preventiva e de promoção a Saúde da população, expandindo a rede de Atenção Básica do município.



Referência para os moradores do bairro e localidades do entorno, a Unidade garante consultas de Clínica Médica, Pediatria, Ginecologia, Pré-Natal, além de acompanhamentos promovidos pela equipe de Enfermagem e de Nutrição.



A UBS faz parte da estratégia implementada pelo governo neste ano, que visa fortalecer a rede primária de assistência em Saúde, assegurando aos moradores do bairro e localidades do entorno, acesso a programas de prevenção e atendimentos que visam qualidade de vida.



“Nós que acompanhamos a história da Saúde neste bairro sabemos a importância que a UBS tem na vida das pessoas. Teremos algumas especialidades médicas ofertadas aqui, junto com o trabalho da ESF que atua para cuidar das pessoas. Sabemos que ainda precisamos avançar muito, mas seguimos firme no caminho de buscar sempre o melhor para a nossa população”, afirmou o prefeito Welberth Rezende.



A UBS da Aroeira integra também o polo da Estratégia de Saúde da Família (ESF) do bairro, que promove atendimentos como exames preventivos, acompanhamento pré-natal, grupo de educação em saúde, vacinação e curativos às famílias que são cadastradas pelos Agente Comunitários de Saúde do bairro.



“Estamos devolvendo para o bairro uma unidade que já existia e que sempre foi uma referência para a população do bairro. A UBS representa o início da restruturação da rede de Atenção Básica do município”, afirmou o Secretário adjunto de Atenção Básica, Luiz Carlos Braga.



Em uma nova etapa, a UBS da Aroeira também contará com um polo de Dispensação de Medicamentos aos usuários.

Também participaram da inauguração da UBS, a Secretária municipal de Saúde, Liciane Furtado, o Secretário adjunto de Alta e Médica Complexidade, Antônio Carlos Soares, o Gerente em Assistência e Saúde, Kelly Coura, o Coordenador da ESF, Tito Simões, além do presidente da Câmara, Cesinha, os vereadores Rond Macaé, Paulista, Professor Michel, Reginaldo do Hospital e José Prestes.