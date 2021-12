Objetivo é conectar pessoas com o ecossistema de empreendedorismo e inovação da região - Divulgação/Bruno Campos

Publicado 06/12/2021 06:10

Macaé - A 6ª edição do Crios Summit 2021, um evento do Centro de Referência em Inovação para Operações Sustentáveis (Crios-UFRJ), acontecerá entre os dias 6 e 9 de dezembro. O encontro será híbrido, palestras online (6 a 8) e programação presencial (8 a 9), com mesas redondas, Demoday do Programa Startup Rio – Macaé, além de lançamento do livro "Startup Macaé: Casos e Inspirações". As inscrições estão disponíveis no site: https://www.crios.macae.ufrj.br/summit O objetivo é conectar pessoas com o ecossistema de empreendedorismo e inovação da região. Desde 2016, o evento estabelece oportunidades de conexão entre estudantes e empresas locais, além de seminários e workshops.O evento, organizado pelo Crios-UFRJ em parceria com Sebrae, apoio da Prefeitura de Macaé, Faperj, UFRJ, UFF, FeMASS, Rede Petro e Conemp, será realizado na Cidade Universitária, localizada à Rua Aloísio da Silva Gomes, 50, bairro Granja dos Cavaleiros, no auditório do bloco C, com capacidade reduzida e cumprindo todos os protocolos sanitários.A programação contará com o Desafio Empreendedor 2021. A proposta é reconhecer e premiar os destaques deste ano do ecossistema de inovação e empreendedorismo. Serão reconhecidas as iniciativas de sucesso em quatro categorias: Startup Destaque, Conexão Empresa-Startup, Professor Empreendedor e Melhor Trabalho Acadêmico. As inscrições ou indicações para esta premiação podem ser feitas pelo link: https://forms.gle/qMbjrTVMAkFPyTCQ8 O coordenador do Crios-UFRJ, professor Carlos Eduardo Silva, destaca que o encontro tem um papel fundamental para articular e engajar ainda mais os atores do ecossistema de inovação: universidades, empresas, empreendedores, governo, investidores, instituições de apoio, associações, entre outros."Macaé tem se destacado nos últimos anos na criação de startups e de pesquisas com impactos relevantes para a sociedade. Isto é fruto da sinergia entre estes atores, que viabilizou programas como o Startup Macaé, Startup Rio-Macaé, Formação Empreendedora, e conexão com diversos programas de inovação aberta das grandes empresas que operam na nossa região. O Crios Summit é um ponto de encontro desse ecossistema, onde serão apresentadas as startups que se destacaram em 2021 e reconhecidos os principais esforços para inovação na região", acrescenta.