Publicado 03/12/2021 17:05

Macaé - Uma nova estrutura iluminada passa a fazer parte da decoração de Natal de Macaé. As peças estão em fase de montagem nesta semana e vão compor a ornamentação já fixada em mais de 13 pontos da cidade, situados nas regiões Norte, Sul, Central e na Serra. Devido à instalação desta nova estrutura, o “Natal Luz Macaé Energia” será oficialmente inaugurado na próxima segunda-feira (6).



As novas estruturas darão forma e iluminação a um dos principais pontos da decoração de Natal da prefeitura: as orlas das Praias Campista e Cavaleiros. E o destaque das peças em montagem será a possibilidade de interatividade.



“A previsão de chuvas para esta quarta-feira e próximos dias acabou atrasando a montagem desta segunda parte da decoração do Natal. E para que tudo seja entregue da forma que planejamos, a inauguração será na segunda, dia 6. Garantimos que a população vai se surpreender”, afirma o Secretário de Turismo, Léo Anderson.



A decoração de Natal garante também, a Macaé, uma das maiores árvores iluminadas da região. A estrutura de 25 metros já está instalada no Espaço de Convivência da Praia Campista, que promete ser o ponto central de visitação da população.



Árvores iluminadas já foram instaladas também no trevo da Estrada do Imburo no acesso ao Jardim Franco, no trevo da RJ 106 em frente ao Bar do Coco, na Praça Mirante dos Navegantes na Barra, em três pontos do Calçadão da Avenida Rui Barbosa, na Rua da Praia em frente a Prefeitura, na orla da Praia de Imbetiba, no Calçadão da Praia dos Cavaleiros, na Lagoa de Imboassica e nos distritos serranos de Areia Branca e Córrego do Ouro.