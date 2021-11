Publicado 30/11/2021 12:07

Macaé - A vereadora Iza Vicente teve aprovado pela Câmara de Macaé, o Projeto de Lei (PL) 123/2021 que obriga o município a divulgar listagens de espera nos atendimentos da rede pública de saúde. O projeto delibera que sejam divulgados por meio eletrônico oficial do município de Macaé as listagens de pacientes que aguardam por consultas com médicos especialistas, exames e cirurgias na rede pública de saúde municipal de Macaé. A divulgação deverá garantir o direito de privacidade dos pacientes, sendo divulgado apenas o número do Cartão SIM/SUS e a data de seu nascimento.

Durante a defesa da matéria, a vereadora lembrou que o projeto dá às pessoas o direito à transparência e a informação sobre o atendimento. “Temos que observar os princípios de transparência e publicidade. Todos têm o direito de saber quando serão atendidos”, defendeu a parlamentar.

O projeto também prevê que as listagens serão disponibilizadas pela Secretaria Municipal de Saúde, que deverá seguir rigorosamente a ordem de inscrição para a chamada dos pacientes, salvo nos procedimentos emergenciais assim atestados por laudo médico, ou por decisão judicial.

O projeto segue para sanção do Executivo e entrará em vigor na data que for publicado.