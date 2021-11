Série conta a história da Escola Sentrinho e a sua relação com a música, da Lyra dos Conspiradores, da Confraria Samba, Choro e Poesia e da Nova Aurora - Arquivo Pessoal

Publicado 30/11/2021 08:00

Macaé - Uma série de quatro documentários sobre a cultura é lançada esta semana através do "Pelos Cantos de Macaé", projeto viabilizado pela Lei de Emergência Cultural (Aldir Blanc). O objetivo é retratar histórias importantes de espaços culturais da Princesinha do Atlântico.

Idealizado pelo jornalista, documentarista e fotógrafo macaense Raphael Bózeo, Pelos Cantos de Macaé tem o grande objetivo de cultivar a memória da cidade através de curta-metragens de aproximadamente 10 minutos cada, fundamentais para o patrimônio local.

“Como macaense e apaixonado pela cidade e por toda a minha ligação com a história e a arte, me propus a documentar histórias de espaços culturais relacionados à música. Existem histórias incríveis que precisam ser contadas e documentadas para as próximas gerações. É fundamental cuidar da nossa história. Muita gente não sabe das coisas incríveis que acontecem em Macaé e precisamos mostrar isso”, disse Bózeo, que teve uma equipe de diversos profissionais da cidade participando do projeto.

A Série conta a história da Escola Sentrinho e a sua relação com a música, da Lyra dos Conspiradores, da Confraria Samba, Choro e Poesia e da Nova Aurora. O Bico da Coruja também foi documentado, mas no ano passado.

"Fizemos um sobre o Bico da Coruja em 2020 e foi onde surgiu a ideia de fazer sobre outros espaços. O projeto não vai parar por aqui, temos planos para 2022 fazermos mais produções", afirmou.

Os documentários estão disponíveis no canal oficial do Pelos Cantos de Macaé no YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCiMqEYg6Cv_lbK94_MmO7nA ), no instagram ( https://www.instagram.com/peloscantosdemacae/ ), no facebook ( https://www.facebook.com/peloscantosmacae ) e no site oficial do projeto ( http://www.peloscantosdemacae.com/ ).

“Pelos Cantos de Macaé” é uma das iniciativas que foram contempladas pelo edital “Retomada Cultural RJ” e é apresentada pelo Governo Federal, Governo do Estado do Rio de Janeiro e Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, com a Lei Emergência Cultural nº 14.017/2020, mais conhecida como Lei Aldir Blanc. A empresa Bózeo Fotografia também é patrocinadora do projeto.

