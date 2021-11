O ensaio de retratos profissionais para posicionamento de imagem é um meio pelo qual todos os profissionais podem fortalecer e construir sua reputação com seu público alvo - Arquivo Pessoal

O ensaio de retratos profissionais para posicionamento de imagem é um meio pelo qual todos os profissionais podem fortalecer e construir sua reputação com seu público alvoArquivo Pessoal

Publicado 29/11/2021 18:42 | Atualizado 29/11/2021 18:54

Macaé - O mundo hoje é de totalmente visual, por isso as redes sociais crescem a cada dia. Mas, como utilizar estes novos meios de comunicação de forma estratégica para alavancar seus resultados? A resposta está em investir em sua imagem pessoal. Uma boa fotografia faz toda diferença e tem um papel super importante para alcançar o reconhecimento e autoridade de um especialista.



Há 9 anos no ramo da fotografia, atuante em Macaé e região, o renomado Eduardo Zavarize, 33 anos, ressalta que criar um posicionamento de imagem profissional coerente com um propósito é uma das respostas para esta pergunta.



O ensaio de retratos profissionais para posicionamento de imagem é um meio pelo qual todos os profissionais podem fortalecer e construir sua reputação com seu público alvo, seja qual for: clientes, colaboradores, parceiros, alunos, pacientes e etc.



“Uma imagem profissional de alto padrão ajuda na formação de uma boa primeira impressão. Uma vez que uma boa impressão é criada, há mais chances de tornar os expectadores em leitores”, disse.



Zavarize, especialista nesse tipo de fotografia, frisa que o posicionamento é a forma com que uma pessoa pública ou a empresa se diferencia na mente do seu consumidor em potencial.



“Hoje a internet é um dos principais canais de aquisição de clientes e quando uma pessoa deseja usá-lo, é preciso mostrar alguns atributos de diferenciação para que, no momento que o interessado tem o primeiro contato com o seu perfil, consiga perceber esses aspectos de forma clara e que, principalmente, o diference concorrente. O Posicionamento de Imagem é a representação digital direcionada de uma pessoa. É sua imagem pública”, comentou, acrescentando que se sente realizado desenvolvendo esse trabalho. “Tenho a alegria de ter reposicionado a imagem de centenas de profissionais liberais e empreendedores de Macaé e região. Tenho muito orgulho em dizer que absolutamente todas as pessoas que passam pelo Processo de Posicionamento comigo saem completamente transformadas”, observou.



Eduardo explica que o poder de transformar a autoimagem de uma pessoa é, sem dúvidas, mais importante do que a própria imagem pública. Uma vez que uma pessoa se enxerga diferente, ela enxerga o mundo de forma diferente e pode trabalhar melhor em prol de seus objetivos, reconhecendo e usando os próprios atributos a seu favor.



A jornalista e assessora de imprensa Monalisa Fagundes participou das sessões de fotos com foco no posicionamento de imagem e saiu transformada.



“Primeiramente, Eduardo nos faz passar por uma sessão de autoanálise, e toda nossa personalidade vem à tona. Até o modo de me vestir mudou, identifiquei que eu me vestia com roupas “de vó”, o que não combinava muito comigo e não contribuía para a formação de uma imagem forte. Além do mais, a sessão reacendeu meu lado feminino apagado pelas adversidades da vida e redescobri o lado mulherão que habita em mim. Fiz a sessão para as Redes Sociais, mas me valeu para a vida”, concluiu a cliente.



No processo de Posicionamento de Imagem a primeira fase é feita com uma psicóloga e analista corporal, de forma 100% online. Na segunda fase, a consultora de imagem estilo vai ao cliente, em domicílio. Assim ela tem acesso ao guarda-roupas e entende quais peças do conjunto atual cabem para a nova imagem. Finalizando o processo, tem a sessão fotográfica, feita no melhor estúdio da região, que une todas as fases anteriores na construção da nova imagem pública do cliente.



Sobre Eduardo Zavarize Gomes: Nascido no Hospital São Lucas, Zavarize é o único macaense de uma família de capixabas. Sempre foi apaixonado por fotografia. Sua primeira foto foi de um pé de limão com as luzes de um pôr do sol ao fundo. O resultado o impressionou e resolveu investir na área. Continuou estudando e praticando da forma despretensiosa até comprar a primeira câmera. Seu primeiro trabalho como fotógrafo profissional aconteceu em 2012 e seguiu no mercado de Casamentos até 2016, que foi o ano que conheceu o mundo do empreendedorismo.



Participou de programa de aceleração de negócios chamado Shell iniciativa Empreendedora, conheceu outros empreendedores e donos de negócios e percebeu que poderia usar seu conhecimento em fotografia e retratos para melhorar a imagem pública dessas pessoas. Em 2017, já fazia alguns retratos e em 2019, se dedicou oficialmente aos Retratos para Posicionamento de Imagem.