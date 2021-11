É a primeira vez que um projeto de gestão de carbono ainda na fase de mapeamento conquista um reconhecimento da ACI - Divulgação/Andre de Paula

Publicado 29/11/2021 11:38 | Atualizado 29/11/2021 11:44

Macaé - O Carbon Flow, programa inédito desenvolvido pela Zurich Airport Brasil, para os aeroportos de Macaé, Vitória e Florianópolis, recebeu a premiação “Green Airport Recognition”, durante a edição 2021 da Conferência Anual do Conselho Internacional de Aeroportos da América Latina e Caribe (ACI-LAC), em Cancún, no México. A ACI é considerada a mais importante organização de aeroportos do mundo.

A iniciativa é uma solução tecnológica para a gestão do carbono. Por meio do sistema, os dados são rastreados com agilidade e confiabilidade, auxiliando na tomada de decisão para a redução na pegada de carbono. O acompanhamento é em tempo real com indicadores em dashboard exclusivo, desenvolvido 100% por colaboradores da companhia e que envolve todas as áreas da empresa.

É a primeira vez que um projeto de gestão de carbono ainda na fase de mapeamento conquista um reconhecimento da ACI. Com a ferramenta, a concessionária irá buscar também a certificação de Airport Carbon Accreditation.

“As iniciativas socioambientais compõem um dos pilares da nossa empresa. Temos trabalhado em diversas frentes em prol de um aeroporto mais verde, como o programa de gerenciamento de resíduos, que atingiu resultados concretos extraordinários. São mais de 858 toneladas de resíduos desviados do aterro sanitário. Também fazemos o reaproveitamento de água de chuva, com a captação em Florianópolis e Vitória; Nosso objetivo é melhorar ainda mais esses números” afirma Ricardo Gesse, CEO da Zurich Airport Brasil.

Essa é a segunda vez que a concessionária é reconhecida internacionalmente por suas práticas socioambientais. Em 2019, na última edição do evento, o Aeroporto Internacional de Florianópolis ganhou o título de aeroporto verde, com a iniciativa do projeto de gerenciamento de resíduos.