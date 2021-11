Entre as propostas do Centro estão qualidade de vida e aproximação com a comunidade - Divulgação

Entre as propostas do Centro estão qualidade de vida e aproximação com a comunidadeDivulgação

Publicado 27/11/2021 10:46 | Atualizado 27/11/2021 11:00

Macaé - A população do Lagomar será beneficiada nos próximos dias com a inauguração de um novo Centro de Referência da Assistência Social (Cras). É um aparelho público da Secretaria de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos e Acessibilidade destinado a oferecer programas sociais. A partir de sua entrega, os moradores do bairro e das adjacências, como o Engenho da Praia e os Assentamentos Celso Daniel, Oswaldo de Oliveira e Edson Nogueira, poderão contar com programas como o PAIF - Proteção e Atendimento Integral à Família, CadÚnico e Auxílio Brasil (antigo Bolsa Família), mais perto de casa.

Os Cras são responsáveis pela oferta de serviços continuados de Proteção Básica Social às famílias, grupos e indivíduos em situação de vulnerabilidade social. O Cras do Lagomar será a oitava unidade pública a concretizar o direito socioassistencial do cidadão. As outras sete unidades estão localizadas nos bairros do Botafogo, Barra, Aroeira, Parque Aeroporto, Nova Esperança, Serra e Novo Visconde.

Em recente visita ao novo prédio, o prefeito Welberth Rezende disse que o Cras é um instrumento importantíssimo para quem busca acompanhamento social por parte da esfera pública municipal. “A proposta é reafirmar o compromisso da prefeitura com o Lagomar. O executivo vai entrar com intervenção, tanto na área de serviço, como nas áreas de assistência social. A meta é proporcionar uma melhor qualidade de vida para a população local”, pontuou o prefeito.

O novo Cras, que vai funcionar na Avenida dos Bandeirantes (antiga Avenida Três), ocupa um espaço amplo, ao lado da UPA. Uma equipe interdisciplinar, composta por coordenação, assistentes sociais e outros profissionais, irão prestar atendimentos que visam a inclusão social e o acompanhamento de crianças, jovens adultos e idosos. O atendimento deverá acontecer de segunda a sexta-feira, de 8h às 17h.

"A expectativa é atender milhares de famílias durante o ano. Entre as propostas do Centro estão qualidade de vida e aproximação com a comunidade. Nosso grande desafio é proporcionar melhoria de vida, para diminuir a desigualdade social. Além disso, é fundamental a humanização do atendimento e a aproximação dos serviços de direitos sociais para aquela população -, ressaltou o Secretário de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos e Acessibilidade, Fabrício Afonso.

Os Cras têm como meta oferecer serviços e programas como: O BPC - Benefício de Prestação Continuada e o Programa Auxílio Brasil (antigo Bolsa Família); O PAIF – Serviço de Proteção e Atendimento Integral à família, responsável pelas ações de acolhida, orientações e encaminhamentos aos serviços públicos; O SCFV - Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, cadastramento para o CadÚnico, além de acompanhamento familiar; Campanhas comunitárias, busca ativa, visita domiciliar e atividades em grupos, entre outros.