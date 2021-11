A equipe se mobiliza não apenas para atendimentos direcionado para crianças, mas acolhimento a família e o apoio terapêutico na odontologia - Divulgação/Ana Chaffim

A equipe se mobiliza não apenas para atendimentos direcionado para crianças, mas acolhimento a família e o apoio terapêutico na odontologiaDivulgação/Ana Chaffim

Publicado 25/11/2021 12:00

Macaé - Com ações pautadas na especificidade de cada paciente, a Secretaria de Saúde de Macaé por meio da Coordenadoria Especial de Odontologia vem desenvolvendo um trabalho humanizado, voltado para pacientes que apresentam necessidades especiais, hipertensos, além de crianças e jovens com Transtorno do Espectro Autista (TEA). O atendimento no Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) é destacado por acolhimento, afetividade e prevenção, marcas registradas dos consultórios odontológicos, que disponibilizam tratamentos como fluoretação, limpeza, tratamento de gengiva, cirurgia, prótese e restauração.

Junto aos que apresentam Transtorno do Espectro Autista (TEA), a equipe se mobiliza não apenas para atendimentos direcionado para crianças, mas acolhimento a família e o apoio terapêutico na odontologia. O diferencial é não precisar de marcação de consulta pelo telefone, pois o agendamento já é imediato.

"É um trabalho muito gratificante para todos nós. As famílias nos procuram para agradecer o empenho e carinho da equipe, assim como representantes de entidades voltadas para crianças com Transtorno do Espectro Autista. O atendimento é pautado no zelo, passamos a conhecer as mães, que além de toda parceria, reproduzem todas as orientações repassadas no CEO", frisou a coordenadora de Odontopediatria, Carla Bittencourt, acrescentando que tudo foi pensado para viabilizar um tratamento humanizado e prioritário, com interações e abordagens específicas.

Diante do atendimento humanizado, a emoção toma conta das mães dos pequenos Davi Eneas da Silva, 7 anos, que apresenta Transtorno do Espectro Autista (TEA), e Juan Viana Tavares, que ainda está em fase de avaliação. Ambos confirmam gostar muito do atendimento no consultório e dos dentistas Carla Bittencourt e Luis Fernando Martini de Souza, que cuidam dos dois. "Gosto daqui, eu faço tratamento de canal, pois tinha uma fistula no meu dente. Não tenho medo de tratar do meu dente aqui e escovo os dentes todos os dias. Gosto muito de todos e do meu amigo Juan", comenta animado Davi Eneas.

"Não acreditei quando meu filho ficou sem receio de sentar na cadeira do dentista. A equipe é maravilhosa e unificada. Isso é muito gratificante. Só quem tem alguém na família com TEA sabe explicar o sentimento quando vemos um atendimento de qualidade para alguém com esse perfil. Isso me deixou feliz, segura e muito grata", observa a mãe de Davi, Niedja Eneas.

Já Simone Viana Meireles da Silva, mãe do pequeno Juan destaca que o atendimento ao filho lhe deixa comovida. "Iniciei uma bela amizade com a Niedja e vi meu filho muito bem atendido, sem receio, desinibido. Agradeço muito a Deus por essa benção de ter colocado pessoas tão maravilhosas no meu caminho no CEO. Por conta de um tombo, meu filho apareceu com uma fistula e todo acolhimento é resposta das minhas orações, pois além de estarmos em fase de laudo para identificar o TEA, ele nasceu prematuro e tivemos uma história quanto a saúde dele", lembra.

Com um olhar sensível e diferenciado em relação ao atendimento das crianças, o dentista Luiz Fernando Martini, admite que ao receber pacientes com TEA ele tem empatia e sobretudo carinho. "Temos a técnica, mas atuar com a doutora Carla e toda equipe faz diferença. No serviço público, o melhor é prestar um atendimento que você sabe que terá impacto positivo na vida de outras pessoas", comenta.