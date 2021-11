Macaé

Sábado (27) de vacinação de segunda dose e reforço contra a Covid-19

A vacinação ocorrerá no período da manhã, das 8h30 às 12h, e inclui os polos da Estratégia de Saúde da Família (ESF) que participam da campanha municipal de vacinação contra a Covid-19, além do Pronto Socorro do Parque Aeroporto e a Unidade Básica de Saúde (UBS) Barramares

