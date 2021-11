Durante os debates, os parlamentares solicitaram que a prefeitura estabeleça, em conjunto com a empresa responsável pela coleta de lixo, meios para colocar em prática o PL - Divulgação/Tiago Ferreira

Durante os debates, os parlamentares solicitaram que a prefeitura estabeleça, em conjunto com a empresa responsável pela coleta de lixo, meios para colocar em prática o PLDivulgação/Tiago Ferreira

Publicado 24/11/2021 18:26 | Atualizado 24/11/2021 20:21

Por unanimidade, a Câmara de Macaé aprovou o Projeto de Lei (PL) 084/2021, nesta terça-feira (23). A iniciativa, de Rafael Amorim (PDT) e coautoria de Iza Vicente (Rede), institui o programa de coleta seletiva de lixo sólido para reciclagem e possível reutilização, diminuindo os impactos ambientais. Desta forma, cabe agora ao Executivo sancionar ou vetar a lei.

Rafael agradeceu pelo apoio recebido e diz acreditar que o PL trará grandes benefícios para a cidade. “A coleta seletiva está diretamente ligada ao desenvolvimento econômico quando o lixo que produzimos tem uma destinação adequada. Peço a sensibilidade do governo para viabilizar esse caminho, que também fortalece a educação ambiental.”

Já Iza falou sobre o recente encontro que teve com uma família de catadores. “Eles me relataram os desafios que é exercer esse trabalho na cidade. Como não há cultura da coleta seletiva, muitos condomínios não permitem a retirada de material. Essa é uma profissão que gera renda e que garante a sobrevivência de muitos”, disse.

Durante os debates, os parlamentares solicitaram que a prefeitura estabeleça, em conjunto com a empresa responsável pela coleta de lixo, meios para colocar em prática o PL.

Parlamento confirma veto do prefeito

Por 11 votos a 4, a maioria da Casa confirmou o veto do prefeito Welberth Rezende (Cidadania) ao PL 082/2021, também de Rafael, que liberaria o acesso de animais domésticos em abrigos e centros sociais da cidade. A justificativa é que a proposta é inconstitucional por gerar despesas (iniciativas neste sentido apenas podem partir do Executivo).

O autor lamentou o posicionamento e disse que a lei existe em diversas cidades. “São Paulo e Rio de Janeiro adotam essa política com muito êxito. No próximo ano, vamos apresentar novamente o projeto e conversar com todos os envolvidos.”

Reajuste dos servidores

Paulo Paes (DEM) voltou a defender o reajuste salarial dos servidores. Ele é autor do PL 086/2021, aprovado por unanimidade e que também determina a reposição inflacionária desde 2015, último ano em que os profissionais da prefeitura tiveram aumento. Agora, cabe ao Executivo posicionar-se pela sanção ou veto.

Orçamento 2022 e PPA

Durante o expediente, foram lidas 68 emendas parlamentares à Lei Orçamentária Anual (LOA) de Macaé para 2022, sendo 34 modificativas e aditivas, além de 34 impositivas. A proposta do Executivo, que estima R$ 2,4 bilhões em arrecadação no ano que vem, será votada na primeira quinzena de dezembro, assim como o Plano Plurianual (PPA). O planejamento elaborado com diretrizes e metas para os próximos três anos recebeu 16 emendas.