Publicado 23/11/2021 12:42 | Atualizado 23/11/2021 12:44

MACAÉ - Depois da primeira fase do projeto finalizada, a construção do novo terminal e ampliação da pista do Aeroporto de Macaé já têm data para acontecer. O início das obras está previsto para março de 2022 e será executada pela concessionária Zurich Airport Brasil, que administra o aeroporto pelos próximos 30 anos.



O anúncio da próxima fase do projeto aconteceu em recente reunião com o prefeito de Macaé, Welberth Rezende, e representantes da diretoria da administradora, onde alinharam detalhes dos próximos passos do novo empreendimento.



“Estamos preparando uma nova estrutura moderna, baseada nos conceitos internacionais da Zurich Airport. Nosso objetivo é deixar um legado para Macaé e região e contribuir para o desenvolvimento da cidade, proporcionando uma infraestrutura mais eficiente para o mercado de óleo, gás e energia e ainda mais prazerosa para os usuários,” reforçou o CEO do aeroporto, Ricardo Gesse.



Já reconhecido como referência no offshore no Brasil, o projeto colabora de forma positiva e ampla para o desenvolvimento local. Todo complexo aeroportuário terá mais de 27.000m² de área construída, prezando pelo compromisso com a sustentabilidade, com mais serviços e conforto para o atendimento offshore, como inspeção prioritária e atendimento VIP de embarque e check-ins exclusivos.



Toda nova estrutura foi pensada seguindo o conceito de outros complexos aeroportuários do grupo no país e no mundo. Dentre as melhorias está o acabamento de piso em granito de alta durabilidade, a instalação de mobiliários modernos, confortáveis e acessíveis, estruturas metálicas, com acabamentos em madeira e forros com acústica, possibilitando maior conforto nas áreas de permanência. O novo aeroporto está previsto para ser inaugurado em 2023.



"Macaé vai ganhar uma infraestrutura ainda mais eficiente para o mercado de óleo, gás e energia. E os usuários do aeroporto vão fazer viagens com uma experiência mais aconchegante e prazerosa, é claro", pontuou prefeito Welberth Rezende.